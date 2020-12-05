Türkşeker'den, şeker fabrikalarının kapatıldığı ve şeker ithalatı yapıldığı iddialarına cevap - Son Dakika

Türkşeker'den, şeker fabrikalarının kapatıldığı ve şeker ithalatı yapıldığı iddialarına cevap

05.12.2020 15:41
Türkşeker'den, şeker fabrikalarının kapatıldığı ve şeker ithalatı yapıldığı iddialarına cevap, System.String[]

Türkşeker, sosyal medyada çeşitli hesaplarda şeker fabrikalarının kapatıldığı ve şeker ithalatı yapıldığına ilişkin iddialara karşı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklamada bulundu.

Türkşeker, sosyal medyada çeşitli hesaplarda şeker fabrikalarının kapatıldığı ve şeker ithalatı yapıldığına ilişkin iddialara karşı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi üzerine çıkan spekülasyonlara açıklık getirme amacı güden Türkşeker, 2018 yılında 10 şeker fabrikası özelleştirilmiş olup, bu fabrikaların tamamı pancar ve şeker üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Özelleştirilen fabrikaların asgari 5 yıl süre ile pancardan şeker üretimine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Özelleştirme ile pancar ve şeker üretiminde herhangi bir eksilme olmamış ve 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek pancar şekeri satış miktarına ulaşılmıştır. 2020/2021 pazarlama yılında 21 milyon ton pancar 2 milyon 800 bin ton pancar şekeri üretimi ile yeni bir rekora ulaşılması beklenmekte olup 2020/2021 pazarlama yılında 150 bin ton pancar şekeri ihracatı gerçekleştirileceği öngörülmektedir" denildi.

İthal edilen her 1 ton şekerin 29 kat değerlenerek ihraç edildiğinin altını çizen Türkşeker, "Yurtiçi tüketimin tamamı yurtiçi üretimden karşılanmakta olup yurt içinde tüketilmek üzere kesinlikle şeker ithalatı yapılmamaktadır. Dahilde İşleme Rejimi (ithalat) kapsamında sadece ihraç edilen işlenmiş mamullerde kullanılmak üzere şeker ithalatı yapılmakta olup; yeni bir uygulama olmayan ve yıllardan bu yana devam eden bu yöntem ile ülkemiz katma değer oluşturmakta, şekerli mamul ihracatçılarımız dünya ile rekabet etmekte ve ilave döviz girdisi sağlanmaktadır. 2019 yılında yapılan 169 bin ton ve 65 milyon dolar değerindeki ithalata karşılık; 1,9 milyar dolar şekerli mamul ihracatı yapılmıştır. Yani ithal edilen her 1 ton şeker; şekerli mamul olarak 29 kat değer kazanmak suretiyle ihraç edilmektedir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Türkiye Şeker Fabrikaları, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkşeker'den, şeker fabrikalarının kapatıldığı ve şeker ithalatı yapıldığı iddialarına cevap - Son Dakika


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