TURKSPORU'nun altıncı sayısı Dergilik'te

TURKSPORU Dergisi'nin altıncı sayısı yayında. Dergilik uygulamasında yer alan yayının ilk beş sayısı, 1 milyon 300 bini aşkın okuyucuya ulaşmıştı. Türkiye'ye 19 yıl sonra bir ilki yaşatan Avrupa ikincisi milli yüzücü Emre Sakçı'nın röportajının yer aldığı sayıda kapsamlı bir TURKSPORU 2019 panoraması da bulunuyor.



Turkcell'in TURSKPORU projesinin önemli adımlarından biri olan TURKSPORU Dergisi'nin altıncı sayısı yayımlandı. Dergilik uygulamasından ücretsiz olarak okunabilen ve ilk beş sayısında 1 milyon 300 bini aşkın okuyucuya ulaşan TURKSPORU dergisi, altıncı sayısında da spora dair tüm gelişmeleri, başarı hikayelerini ve röportajları sporseverlerle buluştu.



Dünya şampiyonu yazılarına başladı



TURKSPORU Dergisi'nin yeni sayısı, Türk sporunun 2019 yılındaki hikayesine ışık tuttu. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 19 yıl sonra Türkiye'ye ilk defa gümüş madalya getiren yüzücü Emre Sakçı'nın röportajının yer aldığı sayıda, dünya şampiyonu paralimpik okçu Yiğit Caner Aydın da ilham verici köşe yazılarına başladığı bildirildi.



Spor gazeteciliğinin en deneyimli ve önemli isimlerinden Aydın Bayram'ın Euro2020'den beklentilerine yönelik ayrıntılı bir analizin yer aldığı TURKSPORU dergisinin altıncı sayısında öne çıkan diğer konular arasında dünya ikincisi olarak ülkeyi gururlandıran milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, 3'ü altın 13 madalyayla Avrupa Yıldızlar Tekvando Yarışması'nda Türk bayrağını defalarca göndere çektiren milliler, güreşte dördüncü kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp ve onlarca branşa dair ilgi çekici içerikler bulunuyor.



Yapılan bilgilendirmede; Turkcell kullanıcıları TURKSPORU Dergisi'ni Dergilik uygulamasından internet paketlerini harcamadan okuyabilirken, tüm operatör kullanıcıları uygulamayı indirerek dergiyi ücretsiz olarak okuyabiliyor. - İSTANBUL