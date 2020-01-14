TURKSPORU'nun altıncı sayısı Dergilik'te - Son Dakika
Son Dakika Spor TURKSPORU'nun altıncı sayısı Dergilik'te - Son Dakika Spor

TURKSPORU'nun altıncı sayısı Dergilik'te

6 saat önce

TURKSPORU Dergisi'nin altıncı sayısı yayında.

TURKSPORU'nun altıncı sayısı Dergilik'te, System.String[]

TURKSPORU Dergisi'nin altıncı sayısı yayında. Dergilik uygulamasında yer alan yayının ilk beş sayısı, 1 milyon 300 bini aşkın okuyucuya ulaşmıştı. Türkiye'ye 19 yıl sonra bir ilki yaşatan Avrupa ikincisi milli yüzücü Emre Sakçı'nın röportajının yer aldığı sayıda kapsamlı bir TURKSPORU 2019 panoraması da bulunuyor.


Turkcell'in TURSKPORU projesinin önemli adımlarından biri olan TURKSPORU Dergisi'nin altıncı sayısı yayımlandı. Dergilik uygulamasından ücretsiz olarak okunabilen ve ilk beş sayısında 1 milyon 300 bini aşkın okuyucuya ulaşan TURKSPORU dergisi, altıncı sayısında da spora dair tüm gelişmeleri, başarı hikayelerini ve röportajları sporseverlerle buluştu.


Dünya şampiyonu yazılarına başladı


TURKSPORU Dergisi'nin yeni sayısı, Türk sporunun 2019 yılındaki hikayesine ışık tuttu. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 19 yıl sonra Türkiye'ye ilk defa gümüş madalya getiren yüzücü Emre Sakçı'nın röportajının yer aldığı sayıda, dünya şampiyonu paralimpik okçu Yiğit Caner Aydın da ilham verici köşe yazılarına başladığı bildirildi.


Spor gazeteciliğinin en deneyimli ve önemli isimlerinden Aydın Bayram'ın Euro2020'den beklentilerine yönelik ayrıntılı bir analizin yer aldığı TURKSPORU dergisinin altıncı sayısında öne çıkan diğer konular arasında dünya ikincisi olarak ülkeyi gururlandıran milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, 3'ü altın 13 madalyayla Avrupa Yıldızlar Tekvando Yarışması'nda Türk bayrağını defalarca göndere çektiren milliler, güreşte dördüncü kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp ve onlarca branşa dair ilgi çekici içerikler bulunuyor.


Yapılan bilgilendirmede; Turkcell kullanıcıları TURKSPORU Dergisi'ni Dergilik uygulamasından internet paketlerini harcamadan okuyabilirken, tüm operatör kullanıcıları uygulamayı indirerek dergiyi ücretsiz olarak okuyabiliyor. - İSTANBUL

Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğüne dair iddiaları yalanladı
Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu İtalyanlar yazdı: Merih'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi çok zor Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 18:12:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TURKSPORU'nun altıncı sayısı Dergilik'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]