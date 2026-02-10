TürkTraktör 2025'te Pazar Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Ekonomi

TürkTraktör 2025'te Pazar Liderliğini Sürdürdü

10.02.2026 12:18
TürkTraktör, 25 bin 833 traktör üreterek Türkiye pazarında liderliğini devam ettirdi.

TürkTraktör, 2025'te 25 bin 833 adet traktörü banttan indirirken, Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 72'sini, ihracatının ise yüzde 60'ını karşıladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, 2025'e ait finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, TürkTraktör'ün 2025 finansal verileri doğrultusunda toplam cirosu 53 milyar 837 milyon lira, şirketin faaliyet kar marjı ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 9,2 oldu. Şirketin söz konusu dönemde net karı ise 455 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirket, geçen yıl 25 bin 833 adet traktörü banttan indirdi. Ayrıca TürkTraktör, Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 72'sini, ihracatının ise yüzde 60'ını tek başına karşıladı.

TürkTraktör, 2025'te yurt içi pazara 16 bin adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 11 bin 23 adede ulaştı. Traktör pazarında New Holland ve Case IH olmak üzere iki markasıyla yüzde 38,4 payı olan TürkTraktör, pazar liderliğini kesintisiz olarak 19. yıla taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, hem küresel hem de yerel piyasalarda belirsizliklerin öne çıktığı, ekonomik ve sektörel açıdan zorlu koşulların etkili olduğu bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Geçen yıl Türkiye'deki traktör pazarında emisyon düzenlemelerine ilişkin geçiş sürecinde yüzde 36'lık bir daralma yaşadıklarını aktaran Sejourne, şunları kaydetti:

"Disiplinli finansal yönetim anlayışımız ile müşterilerimiz, paydaşlarımız ve hissedarlarımız için değer yaratmayı sürdürdük. TürkTraktör olarak gerçekleştirdiğimiz üretim ve satışlarla Türkiye traktör pazarının lokomotifi olmaya devam ettik. Ayrıca iş makineleri alanında yakaladığımız büyüme ivmesiyle kazıcı yükleyici ve ekskavatör segmentlerinde Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri konumuna geldik. Tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlamak amacı doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğimiz bu yolda, markalarımıza olan sadakatini göstererek ürün ve hizmetlerimizi tercih eden çiftçilerimize, inşaat sektörü profesyonellerine ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

