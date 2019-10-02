"TÜRSAB bundan böyle borçlanamayacak"
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bizim için kurumsal olma açısından bakıldığında en radikal değişiklik, TÜRSAB'ın bundan böyle borçlanamayacak olması, borçlanmasını yasayla yasaklıyoruz.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bizim için kurumsal olma açısından bakıldığında en radikal değişiklik, TÜRSAB'ın bundan böyle borçlanamayacak olması, borçlanmasını yasayla yasaklıyoruz. Kefil de olamayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:31
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