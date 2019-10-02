Son Dakika Haberleri: "TÜRSAB bundan böyle borçlanamayacak"
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"TÜRSAB bundan böyle borçlanamayacak"

6 dakika önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bizim için kurumsal olma açısından bakıldığında en radikal değişiklik, TÜRSAB'ın bundan böyle borçlanamayacak olması, borçlanmasını yasayla yasaklıyoruz.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bizim için kurumsal olma açısından bakıldığında en radikal değişiklik, TÜRSAB'ın bundan böyle borçlanamayacak olması, borçlanmasını yasayla yasaklıyoruz. Kefil de olamayacak" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:31 
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