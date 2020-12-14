'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (9) - Son Dakika

'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (9)

14.12.2020 22:32
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (9), System.String[]

SEL SULARI OTOMOBİLİ 5 KİLOMETRE SÜRÜKLEDİKumluca'da bugün etkili olan sağanak sonrası Ortaköy Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında sel meydana geldi.

SEL SULARI OTOMOBİLİ 5 KİLOMETRE SÜRÜKLEDİ

Kumluca'da bugün etkili olan sağanak sonrası Ortaköy Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında sel meydana geldi. Sel suları, Soner Kırdal'ın evinin önünde park halindeki otomobilini sürükleyip, götürdü. Kırdal ve kardeşleri gün boyu otomobili aradı ancak bulamadı. Otomobil, akşam saatlerinde sele kapıldığı yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Sarıcasu Mahallesi Karamıklar mevkisinde Baysı Deresi üzerindeki bir köprünün ayaklarına takılmış halde bulundu. Hurdaya dönmüş otomobil çekiciyle Soner Kırdal'ın evinin önüne getirildi.


'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (9)

Otomobil, Kumluca, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (9) - Son Dakika


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