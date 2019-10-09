Son Dakika Haberleri: TÜSİAD Başkanı Kaslowski: YEP hedefleri oldukça iddialı
Son Dakika Ekonomi TÜSİAD Başkanı Kaslowski: YEP hedefleri oldukça iddialı

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: YEP hedefleri oldukça iddialı

2 saat önce

10. İstanbul Finans Zirvesi'ndeki konuşmasında geçen hafta açıklanan YEP'e değinen TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "Oldukça iddialı hedefleri olan bir program ortaya konulmuş" dedi.

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: YEP hedefleri oldukça iddialı, System.String[]

10. İstanbul Finans Zirvesi'ndeki konuşmasında geçen hafta açıklanan YEP'e değinen TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "Oldukça iddialı hedefleri olan bir program ortaya konulmuş" dedi.

İstanbul Finans Zirvesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:51 
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