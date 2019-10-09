TÜSİAD Başkanı Kaslowski: YEP hedefleri oldukça iddialı
2 saat önce
10. İstanbul Finans Zirvesi'ndeki konuşmasında geçen hafta açıklanan YEP'e değinen TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "Oldukça iddialı hedefleri olan bir program ortaya konulmuş" dedi.
10. İstanbul Finans Zirvesi'ndeki konuşmasında geçen hafta açıklanan YEP'e değinen TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "Oldukça iddialı hedefleri olan bir program ortaya konulmuş" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:51
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