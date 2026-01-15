TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Ozan Diren - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Ozan Diren

15.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ozan Diren, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Kalkınma önceliklerinin altını çizdi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren oldu.

TÜSİAD'ın 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan oylamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dimes Üst Yöneticisi (CEO) Diren, derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Diren, başkan seçilmesine ilişkin açıklamanın ardından genel kurulda yaptığı konuşmada, üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, "Yeni görevimiz için heyecan duyuyoruz ve var gücümüzle çalışacağız." dedi.

TÜSİAD'ın 55 yıllık köklü geçmişinde sadece üreten, değer ve istihdam yaratan bir ekonomik gücü temsil etmekle kalmadığını dile getiren Diren, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda ortak aklın güçlü bir referans noktası olduklarını söyledi.

Diren, "TÜSİAD, dengeleri değişen bir dünyada ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacak kalkınma rotası için ekonomik gelişme ve rekabet gücünü demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle harmanlayan çalışmasıyla bir pusuladır." diye konuştu.

"Kalkınmayı önceliklendirmeye ihtiyacımız var"

Ozan Diren, dünyanın dönemsel dalgalanmaların ötesinde tarihi bir dönemeçte olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonomi öngörülemez kuralsızlıklar, çatışmalar ve değişimler sarmalıyla yeniden şekillenirken, ülkemizin rekabet gücünü daha fazla ve daha yüksek katma değerli üretim ve ihracatla artırmamız, cazip bir yatırım ortamını sosyal ve yapısal reformlarla desteklememiz gerekiyor. Böylece ülkemizi dünyada olumlu ayrışan, öne çıkan bir konuma getirebiliriz. Bunun için de daha sağlam ve daha rekabetçi bir ekonomi denklemi kurmaya ve bu denklemde büyümenin ötesinde kalkınmayı önceliklendirmeye ihtiyacımız var."

Diren, kalkınmanın önemine işaret ederek, kalkınma konusunu yeni dönemde de çok katmanlı ve bütüncül bir perspektifle ele alacaklarını vurguladı.

Bu süreçte rekabetçi olduğu kadar insan odaklı ve kapsayıcı ekonomiye de odaklanacaklarını anlatan Diren, "Ekonomi konusunu para ve maliye politikalarının yapısal reformlarla desteklenmesinin yanı sıra herkes için fırsat eşitliği, insan kaynağı yetkililiklerinin gelişimi, gelir dağılımı, adalete odaklı sosyal kalkınma ve kurumsal gelişme gündemiyle birlikte ele alacağız." şeklinde konuştu.

Diren, "gerçekçi ve rekabetçi dönüşüm" ile "güven veren yatırım iklimine" yönelik çalışmaların öncelikleri olmaya devam edeceğini belirterek, "Kalkınmanın finansmanı için hukukun üstünlüğü ve öngörülebilirlikle tahkim edilmiş cazip bir yatırım ortamının tesisi önceliğimiz olmaya devam edecek." dedi.

Ozan Diren'in özgeçmişi

Tokat Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda eğitim hayatına başlayan Ozan Diren, 1997'de İTÜ'den endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD'de University of Hartford'tan pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı. Diren, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünün Finans İhtisas Programını bitirdi.

Üniversite yıllarında, aile işletmesi Dimes'te iş hayatına atılan Diren, şirketin tüm departmanlarında ve her kademede aktif görevde bulundu. İş dünyası odaklı farklı sivil toplum kuruluşlarında görevler alan Diren, 2024 yılından beri TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Ozan Diren - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:53:35. #7.11#
SON DAKİKA: TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Ozan Diren - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.