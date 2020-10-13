TÜSİKON Hatay için seferber oldu - Son Dakika

TÜSİKON Hatay için seferber oldu

13.10.2020 11:42
TÜSİKON Hatay için seferber oldu, System.String[]

Türkiye Üretici ve Sanayici İş Adamları Konfederasyonu başkanı iş adamı Orhan Beşiktepe, bölge başkanları ile yaptıkları çalışmanın ardından orman yangının yaşandığı Hatay'a fidan desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Türkiye Üretici ve Sanayici İş Adamları Konfederasyonu başkanı iş adamı Orhan Beşiktepe, bölge başkanları ile yaptıkları çalışmanın ardından orman yangının yaşandığı Hatay'a fidan desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Üretici ve Sanayici İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) orman yangınının yaşandığı Hatay için bir araya geldi. TÜSİKON Başkanı iş adamı Orhan Beşiktepe, Marmara Bölge Başkanı Nursen Güneysu, İç Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Taş, Ege Bölge Başkanı Sakine Bekyurt, Akdeniz Bölge Başkanı H.Hüseyin Güven, Karadeniz Bölge Başkanı Doğukan Yükseloğlu, Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Fevzi Çelik ve Doğu Anadolu Bölge Başkanı Vefa Turlu toplantı yaptı. Toplantının ardından TÜSİKON tarafından yapılan açıklamada TÜSİKON bölge başkanları ile her ilden bin adet fidanın Hatay'a gönderileceği açıklandı.

İlk etapta genel merkezden Hatay Valiliğine teslim edilmek üzere fidanların yola çıktığının söyleyen TÜSİKON Orhan Beşiktepe, "Hatay'da meydana gelen orman yangınlarında öncelikle tüm Hatay halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Ormanların sağladıkları ekonomik, ekolojik ve sosyal yararlar bakımından toplumların gelişmesinde, kalkınmasında, refahında ve sağlığında en büyük katkıyı sağlayan stratejik öneme sahip doğal kaynaklarımızdan biridir. Bizlere sayısız faydalar sağlayan ormanların değerini bir kez daha hatırlayıp ormanların korunması çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun hem de dünyamızın geleceği için çok çok önemlidir. Dikilecek her bir fidan ülkemizin yemyeşil, pırıl pırıl geleceğine çok büyük katkı sağlayacaktır. Korumalı ağaçları, ormanlar yetiştirmeli, yakmadan, kesmeden çoğaltmalı. İnsanları sever gibi, ağaçları da sevmeli diyerek bu elim olayı gerçekleştiren faillerin Türk adaleti tarafından en büyük cezayı alacaklarına inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

TÜSİKON Hatay için seferber oldu

İş Adamı, Marmara, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜSİKON Hatay için seferber oldu - Son Dakika

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