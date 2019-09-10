Son Dakika Haberleri: Tutak Kaymakamı Karaaslan'dan hastalara moral ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Tutak Kaymakamı Karaaslan'dan hastalara moral ziyaret

1 saat önce

Ağrı Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Tutak Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Tutak Kaymakamı Karaaslan'dan hastalara moral ziyaret, System.String[]

Ağrı Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Tutak Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Hastane personelinden hastanenin durumu hakkında bilgi alan Karaaslan hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.


Hastalarla yakından ilgilenen Karaaslan, hastahanede tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çocuk servisinde tedavi gören çocuk hastaları da ziyaret eden Karaaslan çocuklara oyuncak dağıttı.


Karaaslan "Hastalarımıza moral olabilmek adına böyle bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladık. İlçemiz devlet hastanesinde hasta ziyaretlerinde bulunduk. Kaymakamlığımızca hazırlanan hediyeleri hastalara takdim ettik. Sağlık insan hayatının en önemli merdiven basamağıdır. Bu bilinçle hastanede tedavi görmekte olan vatandaşlarımızı unutmadık. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip, sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Bundan sonra ziyaretlerimizi sıklaştıracağız" dedi. - AĞRI

Ahmet Karaaslan, Tutak, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Selin Ciğerci, kızının ilk okul haftasında tatile giden Şeyma Subaşı'na sert çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt: Elbette ki katılacağız "Küçükbaş hayvan yüklü" denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:51:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tutak Kaymakamı Karaaslan'dan hastalara moral ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]