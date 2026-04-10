Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can\'ın soruşturması tamamlandı

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre: Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Raun hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin tamamlanarak yargı sürecine taşındı.
Hazırlanan iddianamede, Mika Raun Can hakkında “halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasının yer aldığı belirtildi. Söz konusu suçlamanın sosyal medya paylaşımlarına dayandığı ifade edildi.
İddianamenin 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği öğrenilirken, mahkemenin dosya üzerindeki incelemesinin ardından davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar vereceği kaydedildi.
Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Mika Raun hakkında yargılama süreci başlayacak. Sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Mika Raun, sosyal medya paylaşımları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ünlü fenomen hakkında “uyuşturucu madde kullanımı ve kullanımını kolaylaştırma” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları yöneltilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raun’un, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı bilgisi gündeme gelmişti.
