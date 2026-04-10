Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı

Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can\'ın soruşturması tamamlandı
10.04.2026 17:03
Mika Raun hakkında, “halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Dosyanın mahkemeye gönderildiği öğrenildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre: Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Raun hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin tamamlanarak yargı sürecine taşındı.

Hazırlanan iddianamede, Mika Raun Can hakkında “halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasının yer aldığı belirtildi. Söz konusu suçlamanın sosyal medya paylaşımlarına dayandığı ifade edildi.

DOSYA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianamenin 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği öğrenilirken, mahkemenin dosya üzerindeki incelemesinin ardından davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar vereceği kaydedildi.

YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Mika Raun hakkında yargılama süreci başlayacak. Sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Mika Raun, sosyal medya paylaşımları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ünlü fenomen hakkında “uyuşturucu madde kullanımı ve kullanımını kolaylaştırma” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları yöneltilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raun’un, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı bilgisi gündeme gelmişti.

Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde eylem düzenledi Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eylem düzenledi
Sadettin Saran’dan çılgın plan Tam 50 milyon euro ayırdı Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı
Trump’tan Netanyahu’ya “Lübnan’a saldırıları azaltması“ çağrısı Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan'a saldırıları azaltması" çağrısı
Giden gidene Dünya devinden bir yıldız daha kaydı Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
Irak Meclisi, 11 Nisan’da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak Irak Meclisi, 11 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
