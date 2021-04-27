Tutuklu sanığın avukatından düşme anı değerlendirmesi - Son Dakika

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili hazırlanan olay yeri keşif raporunu değerlendiren tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, Delen'in düşme anında bilincinin açık olduğunun kesinlik kazandığını belirterek, "İlk günkü gibi müvekkilimin suçsuz olduğuna ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır" dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüyle ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu değerlendirdi. Bilirkişi heyetinin hazırladığı teknik raporda Delen'in düşme esnasında bilincinin açık olduğunun tespit edilmesinin olayın açıklığa kavuşması için çok önemli olduğunu belirten Akbulut, "Prof. Dr. Nadir Arıcan ile Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda da bilincin açık olduğu tespit edilmişti. Mahkemece tayin edilen bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda da Duygu Delen'in düşerken bilincinin açık olduğu netlik kazanmıştır" dedi.

"Olayın açık bir şekilde intihar olduğu doğrulandı"

Bahse konu her iki raporda da Delen'in vücudunun sağ omuz ve dirsek ile sol bacağında oluşan ray tipi ekimozların düşmeye bağlı olarak oluştuğu konusunda görüş birliğine varıldığını aktaran Akbulut, olayın meydana geldiği dairenin içerisinde Duygu Delen'e ait kan izine rastlanılmaması, Delen'in düşerken bilincinin açık olması, vücudundaki lezyonların düşmeye bağlı oluştuğunun tespit edilmesinin müvekkili Kaplan'ın ifadelerini ve olayın açık bir şekilde intihar olduğunu doğruladığını ileri sürdü. Müvekkilinin Delen'in düşme sesini duyduktan hemen sonra normal şartlarda 2 dakikada gidilebilecek mesafeye 69 saniyede ulaştığını belirten Akbulut, "Duygu Delen'e ilk müdahaleyi müvekkilim yapmıştır. Kalp masajı uygulamış ve hayatta tutmaya çalışmıştır. Ambulans gecikince de bina güvenlik görevlisine kendi aracıyla hastaneye götürmeyi teklif etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Müvekkilim delilleri karartma gibi bir davranış içine girmedi"

Sanık Kaplan'ın olayın meydana geldiği andan polisle birlikte gidene kadar olay yerinden ayrılmadığına dikkat çeken Akbulut, "Müvekkilim Duygu Delen'in başında 14 dakika boyunca üzgün ve çaresizce bekleyip delilleri karartma gibi bir davranış içine girmediği kamera görüntülerinden de anlaşılmaktadır. Müvekkilim Mehmet Kaplan'ın olay sonrası doğal davranışlarını izleyen ve Duygu Delen'i hayata döndürmek için nasıl çabaladığını gören herkes müvekkilimin suçsuz olduğuna kanaat getirecektir. Müvekkilim 8 aydır haksız bir şekilde tutukludur. 8 aylık yargılama süresince alınan tüm raporlar müvekkilimin ilk günden beri verdiği ifadelerini doğrulamaktadır. Onun suçlu olduğunu gösteren tek bir delil bulunamamıştır. Bu bilgiler ışığında ilk günkü gibi müvekkilimin suçsuz olduğuna ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır" diye konuştu. - GAZİANTEP