Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl , sigaranın zararlarına dikkati çekerek, "Sigara, insanoğlunun şimdiye kadar görüp göreceği en etkili kitle imha silahı. Hiçbir nükleer, biyolojik veya kimyasal silah bu kadar insanoğluna zarar vermedi." dedi.Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yeşilay Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından organize edilen Tütün Kontrolü Üst Düzey İstişare Toplantısı'nın açılışında, çok büyük kazanımlar elde edilen tütünle mücadelede son birkaç yıldır sarsıntı yaşandığını dile getirdi.İstişare toplantısının amacının yol haritası çizmek olduğunu ifade eden Erdöl, "Sigara, insanoğlunun şimdiye kadar görüp göreceği en etkili kitle imha silahı. Hiçbir nükleer, biyolojik veya kimyasal silah bu kadar insanoğluna zarar vermedi. Sadece insanoğluna mı? Hayır. Milyarlarca izmarit, çevreye, denize, canlılara, bitkilere zarar veriyor. Orman yangınlarının yarısı sigaraya bağlı. Dolayısıyla ormanlara da zarar veriyor, çevremize zarar veriyor. Yani tümüyle baktığımız zaman ekosistemimizi 6 trilyon sigara izmaritiyle kirleten, yakıp yıkan, insanoğlunu perişan eden, canlıları, hayvanları, bitkileri perişan eden bir ürünle karşı karşıyayız." diye konuştu.Erdöl, sigarayla mücadelede tüm insanlara görev düştüğünü vurgulayarak, 2008'de çıkarılan kanundan sonra 2012-2013-2014 yıllarında istenilen sonuca ulaşılamadığını söyledi.Düz paket uygulamasının çok önemli olduğunu belirten Erdöl, şunları kaydetti:"Elektronik sigara Türkiye için çok önemli bir sıkıntıydı. Cumhurbaşkanımız diretmeseydi, talimat vermeseydi şu an Türkiye'nin bütün sathına elektronik sigara illeti bulaşmış olacaktı. Nargile meselesini mutlaka çözmemiz lazım. 'Nargilehane' yazarak tütün kullanımının meşru hale getirilmesi mümkün değil. Bu da idarecilerin çözmesi gereken bir konu. Bu arada dumansız hava sahasının en önemli handikabı uygulayıcıların bizatihi kanunu ihlal etmeleri. Mesela kanunu çıkaran Meclis'e bakıyorsunuz milletvekilleri odalarında sigara içiyorlar. Gidiyorsunuz, suç işleyen ve yakalanması gereken emniyet binalarında sigara içilmeyen emniyet binası yok. Ceza verilmesi gereken adliye binalarına kokudan giremiyorsunuz. Bu yeni bir sıkıntı değil."Erdöl, açık ve kapalı alan tanımının netleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Açık alanların tümü sigara içenler için mi olmalı? Tütün kullananların oranının yüzde 25-30 olduğu bir durumda en güzel alanları sigara içenlere neden terk ediyoruz? Sigara içenler için oturarak değil de belki bir kenarda sigara içebilecekleri bir yer belirlenmesi lazım. Bazı ülkelerde caddelerde sigara içilmiyor. Bizim bunu politika yapıcılara önermemiz gerekir." ifadelerini kullandı."Tütün topluma maddi ve manevi birçok zarar vermektedir"Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara , tütün ürünlerinin dünyanın başına gelmiş en büyük kötülük olduğunu vurguladı.Kara, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sigaranın en yaygın bağımlılık yapıcı madde olduğunu ifade ederek, "Birçok hastalığın, kanserlerin ve ölümlerin ana sebebi tütün ve tütün ürünleri kişinin sadece kendisine değil, etrafındakilere, topluma maddi ve manevi birçok zarar vermektedir. Tütün bağımlılığı diğer madde bağımlılıklarının da kapısını aralamaktadır. Bir zamanlar dünyada sigara tedavi amacıyla kullanılırdı fakat bugün hastalıkların temel kaynağından bir tanesinin sigara olduğu kanıtlanmış durumda. Bu toplantıdan elde edilecek çıktıların tütünle mücadele alanına katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.Tütünle mücadele alanında büyük başarılar elde edildiğini hatırlatan Kara, tütün sektörünün ticareti devam ettirmek için elinden geleni yapmasına rağmen bu alandaki mücadelenin devam edeceğini söyledi. Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün Canel, tütün bağımlılığının geleceği tehdit eden bir halk sağlığı problemi olduğunu söyledi.Canel, dünyada 20 milyon tütün kullanıcısı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"Ülkemizde maalesef her yıl 100 bin kişinin tütün kullanımına bağlı olan çeşitli sebeplerden vefat ettiğini biliyoruz. Bu rakam tüm ölümlerin yüzde 23'üne denk geliyor. Türkiye Sağlık Araştırması Raporu'na göre Türkiye'de 15 yaş üstündeki grubun yüzde 27'si düzenli olarak tütün kullanıyor. Bu da bize durumun vehametini gösteren tablolardan bir tanesi. Dünyada her yıl ortalama 5 milyon kişi yaşamını tütüne bağlı hastalıklardan dolayı kaybediyor."Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu da Türkiye'de yıllar içinde tütün kontrolü konusunda büyük gelişme kaydedildiğini aktardı.