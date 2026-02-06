Tuvalet çukuru açmak bahanesi ile kaçak kazı polisin gözünden kaçmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Tuvalet çukuru açmak bahanesi ile kaçak kazı polisin gözünden kaçmadı

Tuvalet çukuru açmak bahanesi ile kaçak kazı polisin gözünden kaçmadı
06.02.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tuvalet çukuru açmak bahanesi ile kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde işlem uygulandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Babaçeşmesi Mevkii civarında kazı yapıldığı yönündeki ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi.

BAHANELERİ TUVALET ÇUKURU AÇMAK

Nasrettin Hoca Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından bölgede yapılan kontrollerde, Türk vatandaşı olan H.Y.O. ile yabancı uyruklu M.S.S., R.A. ve M.A. isimli şahısların olay yerine yakın konumda, baraka niteliğindeki küçük bir yapı çevresinde bulundukları tespit edildi.Ankara ilinde ikamet eden ve bölgeye zaman zaman mangal yapmak amacıyla geldikleri belirlenen şüpheliler, tuvalet çukuru açmak için kazı yaptıklarını beyan etti.

İŞLEM UYGULANDI

Kaçak kazı yaptıkları belirlenen bahse konu şahıslarla ilgili 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tuvalet çukuru açmak bahanesi ile kaçak kazı polisin gözünden kaçmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 22:06:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Tuvalet çukuru açmak bahanesi ile kaçak kazı polisin gözünden kaçmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.