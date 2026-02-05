Tuvaletlerde kamera soruşturmasında görevden alınan okul müdürü için valiyi ziyaret ettiler - Son Dakika
Tuvaletlerde kamera soruşturmasında görevden alınan okul müdürü için valiyi ziyaret ettiler

05.02.2026 15:39
ISPARTA'da öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K.'nin görevden alınmasına tepki gösteren okul aile birliği başkanı ve beraberindeki bir grup veli, Vali Abdullah Erin'i ziyaret ederek, müdürün göreve iadesini istedi.

Işıkkent Mahallesi Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirilmesine ilişkin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K. görevden alınıp, bir başka okulda öğretmen olarak görevlendirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemesi sonrasında tuvaletlerdeki kameralar kaldırıldı. Okul Aile Birliği yönetimi ise sınıf temsilcisi velilerle Vali Abdullah Erin'i ziyaret ederek, müdürün okuldaki görevine iade edilmesi için talepte bulundu.

'VELİLERİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA KAMERA ALIP YERLEŞTİRİLDİ'

Okul Aile Birliği Başkanı Kemal Çalışkan, Vali Abdullah Erin ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yapılan hizmetlerin bu şekilde değerlendirilip kamuoyuna yansıması gerçekten bizi son derece üzdü. Oysaki çocuklar bizlerin her şeyi. Okul Aile Birliği olarak velilerin istekleri doğrultusunda kamera alınıp yerleştirildi. Akran zorbalığını önlemek, orada olabilecek vahim olayların önünü almak amacıyla iyi niyetle yapılmış bir hizmettir. Bir öğrencinin ablasının abartarak basına yansıtması ve konuşması, hem okul adına hem resmi kurum adına üzüntü yaratmaktadır. Resmi bir kurumun adının ve 30 yılı aşkın deneyimli eğitimcinin kamuoyu önüne atılması vahim bir durumdur. Müdürümüzün okula iade edilmesini istiyoruz. 560 veliyi buraya çağırmadık. Okuldaki sınıf temsilcisi velilerimizle buraya geldik. Bunu açıklamak zorunda kaldık. Valimizle görüştük. Desteklerini yapacağını söyledi" dedi.

Kaynak: DHA

