TÜVTÜRK Skandalları TBMM'ye Taşındı

10.02.2026 12:54
Doğan Bekin, TÜVTÜRK'teki skandallar için Ulaştırma Bakanı'na soru önergesi verdi. Cezai önlemler sorgulandı.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TÜVTÜRK muayene istasyonlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği önergesinde, "TÜVTÜRK'te son günlerde yaşanan skandallar ile ilgili herhangi bir cezai işlem başlatılmış mıdır? İlgili bakanlıklar, yaşanan son olaylardan kaynaklı mevcut sözleşmenin erken feshine yönelik herhangi bir adım atılmış mıdır? TÜVTÜRK'e alternatif çözümler için bir plan düşünülmekte midir?" sorularına yer verdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TÜVTÜRK muayene istasyonlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bekin, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yaşanan skandallar vatandaşların tepkisine neden olmaktadır. Araç muayenesi için orada bulunan polis memurumuzun çıkan tartışmada çalışanların saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi vatandaşların can güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştırmıştır. Bazı illerimizde yapılan operasyonlarla muayeneden geçmesi imkansız ağır kusurlu araçları 'komisyon' adı altında rüşvetle onaylayan bir şebekenin çökertilmesi yaşanan skandalların denetimsizlikten kaynaklandığını gözler önüne sermektedir."

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için ilgili birimlerce gerekli adımlar atılmalı"

Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK'ün birçok ilde sistemleri sık sık çökmekte ve randevulu vatandaşların saatlerce sıra beklemesinden kaynaklı kuyruklar oluşmaktadır. Vatandaşlar sürenin uzaması nedeniyle maddi kayıp yaşamaktadırlar. 2027 yılında yeni sahibine devredilecek TÜVTÜRK yeni işletmecisi tarafından 49 yeni muayene istasyonu kurulacağı ve bayilik modeliyle sistemi genişletileceği aktarılmıştır. Ancak sözleşme bitiş tarihine kadar yaşanan sistem arızaları, uzun kuyruklar, rüşvet iddiaları ve güvenlik skandalları gibi sorunların daha da büyüyeceği bu nedenle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için ilgili birimlerce gerekli adımların atılması büyük önem taşımaktadır."

"TÜVTÜRK'e alternatif çözümler için bir plan düşünülmekte midir"

Bekin, önergesinde şu soruları yöneltti:

"TÜVTÜRK, özelleştirildiği tarihten itibaren gerekli denetimler yapılmış mıdır? Yapılmış ise her yıl ne kadar vergi ödemiştir? TÜVTÜRK'te son günlerde yaşanan skandallar ile ilgili herhangi bir cezai işlem başlatılmış mıdır? İlgili bakanlıklar, yaşanan son olaylardan kaynaklı mevcut sözleşmenin erken feshine yönelik herhangi bir adım atılmış mıdır? Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK'e alternatif çözümler için bir plan düşünülmekte midir?"

Kaynak: ANKA

