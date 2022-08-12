Tuz Gölü'nde hasat devam ediyor - Son Dakika
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Tuz Gölü'nde hasat devam ediyor

12.08.2022 13:59

Tuz Gölü'ndeki ziyaretçiler (Dron) Tuz üretim bölgesine yapılan kumdan yol (Dron) Soğuk kazıma makinesinin kamyona tuz kazıması (Dron) Tuz yüklü kamyonun hareketi (Dron) Tuz kazıma sahasından detaylar (Dron) ANKARA - Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Tuz Gölü'nde...

Tuz Gölü'ndeki ziyaretçiler (Dron)

Tuz üretim bölgesine yapılan kumdan yol (Dron)

Soğuk kazıma makinesinin kamyona tuz kazıması (Dron)

Tuz yüklü kamyonun hareketi (Dron)

Tuz kazıma sahasından detaylar (Dron)

ANKARA - Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Tuz Gölü'nde suların çekilmesiyle birlikte yaklaşık 3 ay süren tuz hasadı devam ediyor. Yüzde 99 saflık oranında tuz üretimi yapılan gölden çıkarılan tuz, 60'dan fazla ülkeye gönderiliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tuz Gölü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuz Gölü'nde hasat devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuz Gölü'nde hasat devam ediyor - Son Dakika
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