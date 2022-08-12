Ünal Çeviköz: 'Şam Yönetimi ile Diyalog İçinde Olunması Gerçekçi ve Doğru Bir Yol Haritasının Gereklerindendir.

Kaynak: AA

Tuz Gölü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tuz Gölü'nde hasat devam ediyor - Son Dakika

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