Tuzla'da "Seni affetmem" diyen karısını sokak ortasında bıçakladı! Dehşet anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Tuzla'da "Seni affetmem" diyen karısını sokak ortasında bıçakladı! Dehşet anları kameralara yansıdı

08.12.2022 15:46

İstanbul Tuzla'da Emre K., "Seni çok affettim. Bir daha şans veremem" diyen eşinin marketten çıktığı anı kollayarak defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken bıçaklı saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Tuzla'da 1 Kasım Salı günü 23 yaşındaki K.K. şiddet gördüğü kocası Emre K.'dan boşanmak isteyince kocası tarafından, çalıştığı marketten çıktıktan sonra sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Adeta dehşet saçan Emre K. eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı.

TUTUKLANDI

Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle kanlar içinde yere yığılan genç kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında gözaltına alınan Emre K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"EŞİM YERE DÜŞÜNCE NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Emre K. ifadesinde, "Motosikletin ön cebinden çıkardığım pembe saplı meyve bıçağını elime aldım ve eşimin arkası bana dönüktü. Ben bıçağı eşimin sol bacağına doğru savurdum. Tekrar eşimin bacağına doğru bıçağı savurmak istedim. Eşim döndüğü için vücuduna gelmiş olabilir. Ben bir ya da iki kez bıçağı savurdum. Benim amacım eşimi öldürmek değildi, sadece yaralamaktı. Eşim yere düşünce ne yapacağımı şaşırdım. Hemen motosiklete binip Çayırova tarafına doğru gittim. Sonra kendim polisi aradım. Polis gelip beni aldı" ifadelerini kullandı.

Tuzla'da bıçaklı şahsın, karısını defalarca bıçakladığı anlar kamerada

"SENİ AFFETMEM" DEYİNCE BIÇAĞA SARILMIŞ

Olay esnasında K.K.'nin yanında olan arkadaşı G.D. ifadesinde, "K.K. ile işten çıktım. Emre K. bana, 'Eşim ile bu aralar sorun yaşıyorum. Benimle birlikte yürü' dedi. Ben de tamam dedim. Birlikte yürümeye başladık. Cadde üzerinde marketi 150-200 metre geçtikten sonra Emre K. geldi. Eşine 'Beni affet. Boşanmak istemiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum' dedi. K. K. ise, 'Seni çok affettim. Bir daha şans veremem' dedi. O sırada Emre motosiklete doğru yöneldi. Binip gidecek sandım. Nereden çıkardığını bilmediğim elinde açık renkli bir bıçağı arkadaşımın vücuduna saplamaya başladı. K. K.'nin koluna, göğsüne, sırtına ve bacağına saplamaya başladı. Yaklaşık 6-7 kez bıçakladı. Sonra Emre motosiklete binip uzaklaştı" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Kadının eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosikletinin ön cebinden bıçağını çıkaran şahıs, kadına defalarca bıçağı saplıyor.

Kaynak: İHA
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Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da 'Seni affetmem' diyen karısını sokak ortasında bıçakladı! Dehşet anları kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da "Seni affetmem" diyen karısını sokak ortasında bıçakladı! Dehşet anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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