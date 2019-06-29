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Tuzla'da takla atan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 2 yaralı

1 saat önce

Tuzla'da takla atan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 2 yaralıİSTANBUL - D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası çıkarılarak hastaneye gönderildi.

Tuzla'da takla atan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 2 yaralı
İSTANBUL - D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası çıkarılarak hastaneye gönderildi.
Feci kaza D-100 karayolu Tuzla Mevkiinde bu akşam saat 19: 30 sıralarında meydana geldi. Fatih Duran kullandığı 41 UZ 820 plakalı aracının hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol ortasındaki bariyerlere çarparak adeta şaha kalktı. Bariyerlerde asılı kalan otomobilin şoförü Duran ambulansla hastaneye gönderilirken, yolcu bölümünde buluna Akın Irmak araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri aracın alt kısmını kesti. Bu sırada sağlık görevlileri araç içinde yaralı şahsa müdahale etti. Akın Irmak, 45 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye gönderildi. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Tuzla'da takla atan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:09 Kaynak: İHA
İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa
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