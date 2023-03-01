TUZLA'DA YAŞANAN KAÇIRILMA OLAYINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

TUZLA'DA YAŞANAN KAÇIRILMA OLAYINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

01.03.2023 19:24

TUZLA'da dün bir siteden çıkan, içinde kadın yolcunun da bulunduğu otomobilin önü minibüsle kesilmişti.

TUZLA'da dün bir siteden çıkan, içinde kadın yolcunun da bulunduğu otomobilin önü minibüsle kesilmişti. Minibüsten inen silahlı 3 kişi tarafından zorla indirilip darbedilen sürücü, kaçırılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı. Şüphelilerle işbirliği yaptığı ortaya çıkan kadın yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, siteye kısa süre önce taşındığı öğrenilen İ.G.(40) yanında İ.Z.D.(28) adlı kadın ile birlikte otomobiliyle sitenin otoparkından hareket etti. Otoparktan çıktıkları sırada servis minibüsüyle otomobilin önü kesildi. Minibüsten inen biri silahlı 3 kişi, önce otomobilin kapılarını açmaya çalıştı ardından aracın camlarına vurmaya başladı. Daha sonra otomobil sürücüsü İ.G.(40) ve yolcu koltuğunda oturan İ.Z.D.(28) araçtan indi. Şüpheliler, darbettikleri sürücüyü zorla minibüse bindirdi. Minibüse binen şüpheliler, olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, minibüsün peşinden gitti.
Olayla ilgili inceleme başlatan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalar sonucunda İ.Z.D.'nin, İ.G.'ye ait iş yerinde çalıştığı, bir şüphelinin ise İ.Z.D ile sevgili olduğu ve daha önce İ.G. ile çalıştığı, olayda İ.Z.D. ve sevgilisinin birlikte hareket ettikleri ortaya çıktı.
Çalışmaların devamında, İ.Z.D.'nin de dahil olduğu şüphelilerin kaçırılan otomobil sürücüsü İ.G.'yi ormanlık alana götürerek darp ettikleri, 108 bin lira parasını gasbettikleri belirlendi. Sürücü İ.G.'nin kendi otomobiliyle hastaneye gittiği anlaşıldı. Kaçırılma olayında kullanılan minibüs ise havaalanında terk edilmiş halde bulundu. Araç içerisinde 1 adet silah ele geçirildi. İ.G.'nin hastanedeki tedavisi sürerken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden İ.Z.D. isimli kadın evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin ve kaçırılan sürücünün yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisin kaçan diğer şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
TUZLA'DA YAŞANAN KAÇIRILMA OLAYINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI TUZLA'DA YAŞANAN KAÇIRILMA OLAYINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI İstanbul'da güpegündüz arabanın önünü kesip adam kaçırdılar! O anlar kamerada İstanbul'da güpegündüz arabanın önünü kesip adam kaçırdılar! O anlar kamerada Film sahnelerini aratmıyor! Otomobilin önünü kesip sürücüyü kaçırdılar Film sahnelerini aratmıyor! Otomobilin önünü kesip sürücüyü kaçırdılar

Aydınlı, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUZLA'DA YAŞANAN KAÇIRILMA OLAYINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:44 Olay iddia! "Hükümet istifa" tezahüratı yapan taraftarlara ceza
18:46 Icardi'nin Wanda ile cesur yatak pozundan sonra Simge'den manidar paylaşım
16:57 Samsun'da depremzedenin bileziklerini çalan eski uzman çavuş tutuklandı
17:15 Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: Yedisu kolu 8'e kadar deprem üretebilir
17:21 Alibeyköy Barajı'nda sular çekilince otomobil ortaya çıktı
17:56 Bursa'da eczacı kalfası ile ev arkadaşını kendisine küfrettikleri için öldürmüş
17:50 Kahramanmaraş depremini önceden bilen "Deprem Kahini" bu kez İç Anadolu Bölgesi için uyardı
17:31 Aşiret üyeleri birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 12 yaralı, 30 gözaltı
17:17 Futbolculuğu tartışılır ama karakteri asla! Diagne'den otostop çeken öğrencilere büyük jest
16:58 1 dakika 53 saniyelik video yayınlamıştı! Bakan Koca, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırıp özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2023 20:04:38. #1.11#
SON DAKİKA: TUZLA'DA YAŞANAN KAÇIRILMA OLAYINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement