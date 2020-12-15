Tuzla'daki cinayetin güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika

Tuzla'daki cinayetin güvenlik kamerası ortaya çıktı

15.12.2020 13:44

Tuzla'da eşiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan Seher Ç., kocası Ceyhun Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Tuzla'da eşiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan Seher Ç., kocası Ceyhun Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden kadının akrabası tarafından evinden kanlar içerisinde sokağa çıkartılarak yardım istemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Aydınlı Mahallesi'nde bir site içerisinde meydana gelmişti. İddiaya gören eşi arasında anlaşmazlık çıkan 2 çocuk annesi Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklanmıştı. Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç., hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç. bina dışına akrabası tarafından çıkartılarak yardım istedi. 2 çocuk annesi bina önünde yerde yatarken akrabasının çağrısına site sakinleri ile yakınları geldi. Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı kadının akrabası telefon ile ambulansı arayarak yardım isterken, eşini öldüren Ceyhun Ç. ise cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Tuzla'daki cinayetin güvenlik kamerası ortaya çıktı
Tuzla'daki cinayetin güvenlik kamerası ortaya çıktı
Tuzla'daki cinayetin güvenlik kamerası ortaya çıktı
Tuzla'daki cinayetin güvenlik kamerası ortaya çıktı
Tuzla'daki cinayetin güvenlik kamerası ortaya çıktı
Tuzla'daki cinayetin güvenlik kamerası ortaya çıktı
Tuzla'daki cinayetin güvenlik kamerası ortaya çıktı

Ceyhun, Çocuk, Kadın, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'daki cinayetin güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika


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