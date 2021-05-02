İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN 'ZİMEM DEFTERİ' UYGULAMASI - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, hayırsever iş insanlarını bir araya getirerek Osmanlı geleneği olan 'zimem defteri' uygulaması ile ilçe genelindeki birinci derece ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını ödedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından birinci derece ihtiyaç sahibi olan ve takibi yapılan ailelerin bakkallara olan borçları, Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Yavuz Atagün ve yönetim kurulundan oluşan bir ekip tarafından bizzat bakkallara gidilerek kapatıldı. Yapılan yardım çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Biz, ihtiyacımız var diyen herkesin 365 gün yanındayız. İnşallah hiçbir vatandaşımız muhtaç olmaz. Ancak muhtaç olduğu anda bize 'Alo' dediklerinde yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile ulaşamadığımız, bakkal defteri kapatılmamış, kapatılacak veya çekinmiş söylememiş, gizli kalsın istemiş ama ihtiyacı olan herkes bize ulaşırsa elimizden geleni yaparız? dedi.

Borçları kapatılan ailelerin, Ramazan ayı süresince bakkallardan ücret ödemeden ekmek alabileceği de belirtildi.

?MAĞDUR AİLELERİN YANINDA OLUYORUZ?

Dr. Şadi Yazıcı, 'Ramazan ayı vesilesi ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla oluşan Vefa grupları koordinasyonunda, 365 gün yapmış olduğumuz yardım organizasyonunu daha da artırarak yapıyoruz. Özellikle de Ramazan ayı dolayısıyla ecdadın bir adeti olarak günümüze kadar gelen bakkal defterlerini, borç defterlerini, sanayici iş adamlarımızın destekleri ile kapatıyoruz. Hem yaşlılara, hem gençlere üniversite bursuna varıncaya kadar toplamda 21 bin 600 aileye 365 gün boyunca yardım ediyoruz. 4 bin 300 kadın kent gönüllümüz ile birlikte bu işi yapıyoruz. Böyle gönüllüler olmadan iş başarmak mümkün değildir. Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, hizmetkar olmayı ve mağdur ailelerin yanında olmayı, 4 bin 300 kadın kent gönüllümüz ile en iyi şekilde sağlıyoruz' dedi.

'BAZI YARDIMLAR TEŞVİK OLSUN DİYE GÖSTERİLEREK YAPILMALI'

Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Yavuz Atagün ise, iyilik hareketinin içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Atagün, 'Bizler Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile beraber görevde olduğu son 12 yılda bu tarz yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin giyim kuşamı gibi birçok projeye imza attık. Bu tarz şeyler gizli yapılan işlerdir. Şu ana kadar yapılan işleri gizli yapmaya çalıştık ancak bazen yardımları daha büyük iş adamlarına teşvik olsun diye insanlara göstererek yapmanın da bazen faydası olduğunu düşünüyoruz. Tuzla'da dokunmadık bir el bırakmadık. İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduğu için Dr. Şadi Yazıcı'yı bu konuda kutluyoruz. Bizim gibi iş adamlarını da bu konuda teşvik ederek bu yardıma ortak etmiştir' ifadelerini kullandı.

'EN AZINDAN RAMAZAN AYINI RAHAT GEÇİRECEKLER'

İhtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayını rahat geçireceklerini belirten Bakkal Ramazan Yılmaz da, 'Bizim ve aileler için çok güzel bir şey. En azından Ramazan ayını rahat geçirirler çünkü gerçekten insanlar borçlarını ödeyemiyorlar. Biz de olmasak, kimse veresiye vermiyor. Bu ailelere veresiye veriyoruz, bazen hiç sorgu sualsiz gidiyorlar. Bazıları ödeyemiyor. Ara ara veriyorlar. Bazen de böyle iş adamları hayırseverler onların borçları kapatıyorlar' dedi.