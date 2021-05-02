İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN 'ZİMEM DEFTERİ' UYGULAMASI - Son Dakika

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN 'ZİMEM DEFTERİ' UYGULAMASI

02.05.2021 16:07

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, hayırsever iş insanlarını bir araya getirerek Osmanlı geleneği olan 'zimem defteri' uygulaması ile ilçe genelindeki birinci derece ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını ödedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, hayırsever iş insanlarını bir araya getirerek Osmanlı geleneği olan 'zimem defteri' uygulaması ile ilçe genelindeki birinci derece ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını ödedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından birinci derece ihtiyaç sahibi olan ve takibi yapılan ailelerin bakkallara olan borçları, Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Yavuz Atagün ve yönetim kurulundan oluşan bir ekip tarafından bizzat bakkallara gidilerek kapatıldı. Yapılan yardım çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Biz, ihtiyacımız var diyen herkesin 365 gün yanındayız. İnşallah hiçbir vatandaşımız muhtaç olmaz. Ancak muhtaç olduğu anda bize 'Alo' dediklerinde yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile ulaşamadığımız, bakkal defteri kapatılmamış, kapatılacak veya çekinmiş söylememiş, gizli kalsın istemiş ama ihtiyacı olan herkes bize ulaşırsa elimizden geleni yaparız? dedi.

Borçları kapatılan ailelerin, Ramazan ayı süresince bakkallardan ücret ödemeden ekmek alabileceği de belirtildi.

?MAĞDUR AİLELERİN YANINDA OLUYORUZ?

Dr. Şadi Yazıcı, 'Ramazan ayı vesilesi ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla oluşan Vefa grupları koordinasyonunda, 365 gün yapmış olduğumuz yardım organizasyonunu daha da artırarak yapıyoruz. Özellikle de Ramazan ayı dolayısıyla ecdadın bir adeti olarak günümüze kadar gelen bakkal defterlerini, borç defterlerini, sanayici iş adamlarımızın destekleri ile kapatıyoruz. Hem yaşlılara, hem gençlere üniversite bursuna varıncaya kadar toplamda 21 bin 600 aileye 365 gün boyunca yardım ediyoruz. 4 bin 300 kadın kent gönüllümüz ile birlikte bu işi yapıyoruz. Böyle gönüllüler olmadan iş başarmak mümkün değildir. Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, hizmetkar olmayı ve mağdur ailelerin yanında olmayı, 4 bin 300 kadın kent gönüllümüz ile en iyi şekilde sağlıyoruz' dedi.

'BAZI YARDIMLAR TEŞVİK OLSUN DİYE GÖSTERİLEREK YAPILMALI'

Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Yavuz Atagün ise, iyilik hareketinin içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Atagün, 'Bizler Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile beraber görevde olduğu son 12 yılda bu tarz yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin giyim kuşamı gibi birçok projeye imza attık. Bu tarz şeyler gizli yapılan işlerdir. Şu ana kadar yapılan işleri gizli yapmaya çalıştık ancak bazen yardımları daha büyük iş adamlarına teşvik olsun diye insanlara göstererek yapmanın da bazen faydası olduğunu düşünüyoruz. Tuzla'da dokunmadık bir el bırakmadık. İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduğu için Dr. Şadi Yazıcı'yı bu konuda kutluyoruz. Bizim gibi iş adamlarını da bu konuda teşvik ederek bu yardıma ortak etmiştir' ifadelerini kullandı.

'EN AZINDAN RAMAZAN AYINI RAHAT GEÇİRECEKLER'

İhtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayını rahat geçireceklerini belirten Bakkal Ramazan Yılmaz da, 'Bizim ve aileler için çok güzel bir şey. En azından Ramazan ayını rahat geçirirler çünkü gerçekten insanlar borçlarını ödeyemiyorlar. Biz de olmasak, kimse veresiye vermiyor. Bu ailelere veresiye veriyoruz, bazen hiç sorgu sualsiz gidiyorlar. Bazıları ödeyemiyor. Ara ara veriyorlar. Bazen de böyle iş adamları hayırseverler onların borçları kapatıyorlar' dedi.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN 'ZİMEM DEFTERİ' UYGULAMASI
İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN 'ZİMEM DEFTERİ' UYGULAMASI
İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN 'ZİMEM DEFTERİ' UYGULAMASI
İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN 'ZİMEM DEFTERİ' UYGULAMASI

Tuzla Belediyesi, Osmanlı, Ramazan, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN 'ZİMEM DEFTERİ' UYGULAMASI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor         
18:38
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor         
18:01
Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor         
17:09
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi         
17:06
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı 3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı         
16:54
Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış         
13:47
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu         
11:13
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 20:23:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN 'ZİMEM DEFTERİ' UYGULAMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement