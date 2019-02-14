Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Soygun Girişiminin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tuzla'daki Soygun Girişiminin Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

Tuzla'da, maskeli 2 şüphelinin bankaya para yatırmaya gelen kişiyi silahla yaralayarak kaçmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tuzla'daki Soygun Girişiminin Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Tuzla'da, maskeli 2 şüphelinin bankaya para yatırmaya gelen kişiyi silahla yaralayarak kaçmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde dün yaşanan olayda, maskeli iki şüpheli bankaya yüklü miktarda para yatırmak için giden Mehmet T'yi otomobille takibe aldı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülere göre, bankanın önüne geldiği sırada içi para dolu paketi almaya çalışan şüphelilerle Mehmet T. arasında boğuşma yaşandı ve paket yola düştü.

Kaçmaya çalışan şüphelilerin peşini bırakmayan Mehmet T. de şüphelilerin aracına bindi. Olay yerinden uzaklaşan zanlılar bir süre sonra geri dönerek yola düşen para paketini aldı. Bu arada silahla yaralanan ve araçtan atılan Mehmet T. yine şüphelilerle yol ortasında boğuştu.

Vatandaşların gözü önünde yaşanan arbede sonucunda Mehmet T. paketi kurtarırken şüpheli iki kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yaralanan Mehmet T. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Önce otobüse sonra da taksiye binerek Sultanbeyli'ye kaçtığı tespit edilen şüpheliler, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Zanlılar, Sancaktepe'de karanlığı fırsat bilip ormanlık alanda izlerini kaybettirdi.

Bu arada, polisin şüphelilerin eşkal ve kimlik bilgilerini belirlediği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:59 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, 3. Sayfa
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