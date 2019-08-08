TV+'ta spor sezonu açılıyor

TV+, yeni sezonda da geçen yıl olduğu gibi bu yık da spor
içeriğiyle sporseverlerle buluşacağını duyurdu. İngiltere
Premier Lig ve NBA'in resmi yayıncısı TV+'ta izleyiciler, Formula1, MotoGP gibi dünyanın en iyi spor organizasyonlarının heyecanını da canlı canlı yaşayacak.
Dijital TV platformu TV+, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere Premier Lig, NBA, Formula 1, Moto GP ve tenis takviminin en büyük turnuvalarını canlı yayınlayacağını duyurdu. Platform, futbol sezonunu bu hafta İngiltere Premier Ligi ile açacağını kaydederken; 11 Ağustos Pazar günü önemli şampiyonluk adaylarından Manchester United
, evinde Chelsea
'yi ağırlayacağı maçın canlı yayınlanacağını belirtti.
TV+ canlı yayınları şöyle:
9 Ağustos Cuma
22.00 Liverpool
- Norwich City
10 Ağustos Cumartesi
14.30 West Ham United
- Manchester City
17.00 Crystal Palace
- Everton
19.30 Tottenham
- Aston Villa
11 Ağustos Pazar
16.00 Newcastle United - Arsenal
18.30 Manchester United - Chelsea - İSTANBUL