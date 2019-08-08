Son Dakika Haberleri: TV+'ta spor sezonu açılıyor
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TV+'ta spor sezonu açılıyor

1 saat önce

TV+, yeni sezonda da geçen yıl olduğu gibi bu yık da spor içeriğiyle sporseverlerle buluşacağını duyurdu.

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TV+, yeni sezonda da geçen yıl olduğu gibi bu yık da spor içeriğiyle sporseverlerle buluşacağını duyurdu. İngiltere Premier Lig ve NBA'in resmi yayıncısı TV+'ta izleyiciler, Formula1, MotoGP gibi dünyanın en iyi spor organizasyonlarının heyecanını da canlı canlı yaşayacak.

Dijital TV platformu TV+, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere Premier Lig, NBA, Formula 1, Moto GP ve tenis takviminin en büyük turnuvalarını canlı yayınlayacağını duyurdu. Platform, futbol sezonunu bu hafta İngiltere Premier Ligi ile açacağını kaydederken; 11 Ağustos Pazar günü önemli şampiyonluk adaylarından Manchester United, evinde Chelsea'yi ağırlayacağı maçın canlı yayınlanacağını belirtti.

TV+ canlı yayınları şöyle:

9 Ağustos Cuma

22.00 Liverpool - Norwich City

10 Ağustos Cumartesi

14.30 West Ham United - Manchester City

17.00 Crystal Palace - Everton

19.30 Tottenham - Aston Villa

11 Ağustos Pazar

16.00 Newcastle United - Arsenal

18.30 Manchester United - Chelsea - İSTANBUL
TV, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
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