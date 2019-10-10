Tvhb başkanı eroğlu: kahraman ordumuzun yanındayız

FIRAT'ın doğusundaki terör odaklarını temizlemeyi ve bölge güvenliğini arttırmayı hedefleyen Barış Pınarı harekatını desteklediklerini açıklayan Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Dualarımız ve tüm kalbimizle ordumuzun yanındayız. Türk ordusunun bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağı Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla son bulmasını ve bölgeye huzur ve güven getirmesini temenni ediyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür" dedi.

Ali Eroğlu yazılı olarak yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirtti ve şunları kaydetti: