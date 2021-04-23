TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Türk milleti 23 Nisan 1920 ile geleceğini belirledi"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türk milletinin 23 Nisan 1920 ile geleceğini belirlediğini, bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığını bildirdi.

Eroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünyayla paylaşan tek ülke olduğunu belirtti.

Eroğlu, "Türk milleti 23 Nisan 1920 ile geleceğini belirleyerek, egemenliğini milletin iradesine bırakarak, bağımsızlığını tüm dünyaya haykırmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açıldığı bugünün, Türk milletinin istiklal uğrundaki kararlılığını ve istikbale ilişkin umudunu paylaştığı gün olduğunu vurgulayan Eroğlu, Türk milletinin gönlünde 23 Nisan'ın, milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığın sarsılmaz ifadesi olarak yer aldığını bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayramın, dünya çocukları arasında da sevgi ve dostluk bağlarının geliştirilmesine ve insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunduğuna dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın milli ideallerimize sarılmaları, manevi değerlerimizle donanmaları ve dünyaya açık yetişmeleri en büyük arzumuz. TBMM'nin 101. kuruluş yıl dönümünde meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."