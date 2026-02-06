U-14 Kızlar Basketbol Şampiyonası Devam Ediyor

U-14 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası 1. Grup Müsabakaları, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla devam etti.
Şampiyonanın üçüncü gününde oynanan müsabakalarda Havran Belediye, Kestel Belediye 1952'yi 70-65 mağlup etti. Galatasaray, Kardeş Spor karşısında parkeden 57-33 galip ayrıldı. Başakşehir Belediyesi, Batı Marmara'yı 72-30 yenerek günün farklı skorlu maçlarından birine imza attı.
Arka Spor, Edirne DSI karşısında 101-29'luk skorla kazandı. İzmit Zirve, Oksijen Spor'u 54-39 mağlup ederken, Biga Gelişim ise Sakarya Basketbol Ada'yı 50-43 yendi.
