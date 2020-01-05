U-15 Liginde büyük heyecan

U-15 Liginde A ve B Gruplarında büyük heyecan var. Her geçen hafta şampiyonluk yarışının arttığı U-15 Liginde dün ve bugün oynanan karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. A Grubunda Kocasinan Şimşekspor ve B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor namağlup yollarına devam ediyor.



İşte haftanın sonuçları;



A Grubu



Talasgücü Belediyespor 0-7 Kocasinan Şimşekspor



Kayseri Şekerspor 5-1 Argıncık Esnafspor



Trabzon 3861 Spor 8-1 Pınarbaşı Belediyespor



Kayseri Demirspor 0-2 Kılıçaslan Yıldızspor



B Grubu



Develispor 2-2 Doğa Gençlikspor



Kalespor 3-0 Kayserigücü FK



Kayseri OSB Atletikspor 1-0 Erkiletspor



Hacılar Erciyesspor (BAY) - KAYSERİ