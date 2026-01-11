Üç Büyükler Konseri AKM'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üç Büyükler Konseri AKM'de Gerçekleşti

Üç Büyükler Konseri AKM\'de Gerçekleşti
11.01.2026 01:16
Barış Manço, Tanju Okan ve Cem Karaca'nın eserleriyle dolu 'Üç Büyükler' konseri AKM'de yapıldı.

Türk müziğinin üç önemli ismi Barış Manço, Tanju Okan ve Cem Karaca'nın şarkılarıyla anıldığı "Üç Büyükler" konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlendi.

Yazar, gazeteci ve müzisyen Kürşat Başar'ın saksafon ve anlatımıyla eşlik ettiği konserde, sanatçıların eserlerini müzisyen Teyfik Rodos seslendirdi.

Rodos, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk müziğinin 3 önemli isminin eserlerini seslendirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konser fikrinin ortaya çıkış hikayesine değinen Rodos, "Bu bizim Kürşat Başar ile yaptığımız 6. konser. İlk olarak İzmir'de sahne aldık. İstanbul seyircisiyle ise ilk defa buluşacağız. Kürşat Bey'e projeyi aktardığımda teklifimi memnuniyetle karşıladı. Ben bir opera sanatçısıyım ve bu geceki konser benim için de özel bir anlama sahip." dedi.

"Üç sanatçımızın değerini şimdilerde daha iyi anlıyoruz"

Barış Manço, Tanju Okan ve Cem Karaca'nın Türk müziğinde önemli sanatçılar olduğunu vurgulayan Rodos, şunları kaydetti:

"Hepsinin stilleri farklı ve üç sanatçımız da çok özel isimler. Benim için onların eserlerini sahneye taşımak ve seslendirmek zor bir tecrübe. Ama buradaki önemli nokta, üç sanatçının ses renginin bana uygun olması. Onların güzel eserlerini aynı gecede seyircimize yeni bir düzenlemeyle aktaracağız. Seyircimizin bu performanstan keyif alması en büyük arzumuz. Onların halkta önemli bir karşılığı var. Bizler üç sanatçımızın değerini şimdilerde daha iyi anlıyor ve o isimleri arıyoruz."

Teyfik Rodos, projeyi konserin ötesine taşımak istediklerini söyleyerek, "Gecedeki önemli anlardan birisi de Kürşat Bey'in anlatımı olacak. Başar hem sanatçılarla hem seslendireceğimiz şarkılarla ilgili anekdotlarını anlatacak. Böylece seyirciler sadece bu üç özel ismin şarkılarını dinlemeyecek, bunun yanı sıra o şarkıların ortaya çıkış serüvenini de öğrenmiş olacak. Gecede müzikseverler bu şarkıların arkasındaki hikayelere de şahitlik etmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"Repertuvarı oluştururken çok zorlandık"

Repertuvarı oluştururken zorlandıklarını dile getiren Rodos, "3 sanatçımızın da çok özel ve herkesin dilinde olan eserleri var. Seçim yapmak çok zordu. Bu gece her bir sanatçımızdan 6 eser seslendireceğiz. Barış Manço'nun 'Gülpempe', 'Gibi', 'Kol Düğmeleri', Tanju Okan'ın 'Deniz ve Mehtap', 'Hasret', 'Kadınım' ve Cem Karaca'nın 'Resimdeki Gözyaşları', 'Tamirci Çırağı', 'Islak Islak' ve 'Ceviz Ağacı' şarkıları bunlardan bazıları. Repertuvarı oluştururken herkesin en çok sevdiği şarkılara yer vermek ve seyircimizin bizlere eşlik etmesini amaçladık." şeklinde konuştu.

Rodos, bir opera sanatçısı olarak defalarca sahneye çıktığını ancak ilk defa popüler isimlerden eser seslendireceğini anlatarak, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada sahneye hakim olmak çok önemli. Amacımız bu üç özel ismin ve onların kıymetli şarkılarının ruhunu seyirciye aktarabilmek. Bu, bizim en çok önemsediğimiz noktaların başında geliyor. İnşallah bu geceki performansımızla seyircimizin beklentilerini karşılamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugüne kadar bütün etkinliklerimizde seyirci konseri ayakta bitirdi"

Yazar ve gazeteci Kürşat Başar ise "Üç Büyükler" konser serisinin devam eden bir proje olduğunu belirterek, "Bu güzel konserle daha önce İzmir'de ve Ankara'da sahne aldık. Şimdi de ilk defa AKM'de seyircinin karşında olacağız. Tabii AKM çok özel bir salon. Onun için de ayrıca heyecanlıyım. Zira bu benim de AKM'deki ilk konserim olacak." dedi.

Projenin kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Başar, "Hem Barış Manço'yu hem Cem Karaca'yı hem de Tanju Bey'i tanıdığım için benim için çok değişik bir proje. Konserde misafirlerimize bu değerli sanatçılar ve onların şarkılarının hikayelerini de anlatacağım. Bunun yanı sıra birkaç şarkıya da eşlik edeceğim. Bu açıdan benim için de keyifli bir konser olacak." ifadelerini kullandı.

Başar, konserle çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Konser benim için nostaljik bir anlama sahip. Çünkü çocukluğumda babam bana bir müzik dolabı almıştı. Orada dinlediğim ilk plak Barış Manço'nun 'Dağlar Dağlar'ı idi. O zamanlar henüz 11 yaşındaydım. Cem Karaca'yı ise daha geç yaşlarda tanıdım. Kendisi bir vesileyle bizim evimize gelmişti. Tanju Okan için de benzer durumlar söz konusu. Bütün bunlar benim için çok özel ve kıymetli. Seyircimiz konserde hem duygulanacak hem de şarkıları ve hikayeleri dinledikçe geçmişe doğru gidecek. Ama aynı zamanda bolca eğlenecek. Bugüne kadar bütün etkinliklerimizde seyirci konseri ayakta bitirdi. Bu gece de böyle olacağını düşünüyorum."

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kaynak: AA

Barış Manço, Cem Karaca, Tanju Okan, Etkinlik, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, AKM, Son Dakika

Üç Büyükler Konseri AKM'de Gerçekleşti

Üç Büyükler Konseri AKM'de Gerçekleşti
