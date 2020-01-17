Üç kişinin öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan baba da hayatını kaybetti - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili olarak hastanede 28 gündür tedavisi süren İhsan Doğan'da hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde 20 Aralık'ta yine Taşköprü'ye bağlı Kızılcaören köyünde ikamet eden ve bir süredir aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile, barışmak üzere bir araya geldikleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine meydana gelen silahlı kavgada Süleyman Doğan (49) ve kardeşi Ertan Doğan (32) ile amcasının çocuğu Namık Doğan (48) hayatlarını kaybederken Süleyman ve Ertan kardeşlerin babaları İhsan Doğan (78) ile Satı Doğan (30) da yaralandı. Ağır yaralanan ve 28 gündür Kastamonu Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesi veren İhsan Doğan'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İhsan Doğan'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Doğan'ın, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Taşköprü'de Kızılcaören köyünde aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. Defin nedeniyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Silahlı kavgada yaralanan Satı Doğan'ın ise, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.



Öte yandan yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden A.Y, S.Y. ve K.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - KASTAMONU