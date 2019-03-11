Üç Pil Getir Bez Çantayı Götür
31 dakika önce
Zara Kaymakamlığı ile Zara Belediye Başkanlığı iş birliğinde başlatılan "Sıfır Atık projesinde" üç bitmiş pil getirenlere bir bez çanta hediye edildi.
Zara Kaymakamlığı ile Zara Belediye Başkanlığı iş birliğinde başlatılan "Sıfır Atık projesinde" üç bitmiş pil getirenlere bir bez çanta hediye edildi.
Zara Kaymakamlığı ile Zara Belediye Başkanlığı iş birliğinde planlanan "Sıfır Atık projesi" bugün Zara Kent Meydanında düzenlenen törenle başladı. Zara Kaymakamı Mehmet Sayın
ve Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala
tarafından proje kapsamında bitmiş 3 pil getiren vatandaşlarımıza Sıfır Atık bez çanta hediye edildi. Uygulama Zaralılar tarafından ilgi gördü.
Projedeki amacın atıkları en aza indirgemek olduğunu dile getiren Kaymakam Mehmet Sayın, bu gibi projelere her zaman yer vereceklerini söyledi. Zara Belediye başkanı sayıt Ahmet Palada konuşmasında projeye destek verdiklerini konuyu önemsediklerini dile getirdi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:13 Kaynak: İHA
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