Son Dakika Haberleri: Üç Pil Getir Bez Çantayı Götür

Üç Pil Getir Bez Çantayı Götür

31 dakika önce

Zara Kaymakamlığı ile Zara Belediye Başkanlığı iş birliğinde başlatılan "Sıfır Atık projesinde" üç bitmiş pil getirenlere bir bez çanta hediye edildi.

Üç Pil Getir Bez Çantayı Götür, System.String[]
Zara Kaymakamlığı ile Zara Belediye Başkanlığı iş birliğinde başlatılan "Sıfır Atık projesinde" üç bitmiş pil getirenlere bir bez çanta hediye edildi.

Zara Kaymakamlığı ile Zara Belediye Başkanlığı iş birliğinde planlanan "Sıfır Atık projesi" bugün Zara Kent Meydanında düzenlenen törenle başladı. Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ve Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala tarafından proje kapsamında bitmiş 3 pil getiren vatandaşlarımıza Sıfır Atık bez çanta hediye edildi. Uygulama Zaralılar tarafından ilgi gördü.

Projedeki amacın atıkları en aza indirgemek olduğunu dile getiren Kaymakam Mehmet Sayın, bu gibi projelere her zaman yer vereceklerini söyledi. Zara Belediye başkanı sayıt Ahmet Palada konuşmasında projeye destek verdiklerini konuyu önemsediklerini dile getirdi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:13 Kaynak: İHA

Ahmet Pala, Mehmet Sayın, Güncel
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