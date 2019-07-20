Uçağın kanadına tırmanan adam panik yarattı
45 dakika önce
Nijerya'da bir adam uçak kalkmadan önce uçağın kanadına tırmandı.
Nijerya Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:42 Kaynak: DHA
'da bir adam uçak kalkmadan önce uçağın kanadına tırmandı. Adamın bu hareketi uçaktaki yolcuların panik yaşamasına neden oldu.
Olay Lagos şehrindeki Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Uçağın içindeki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, bir adamın Boeing 737
tipi uçağın sol kanadına tırmandığı görüldü. Adamı gören yolcuların panik yaşadığı ve kabin ekibinden uçağın kapısının açılmasını istedikleri bildirildi. Yetkililer, adamın uçağın kanadına nasıl tırmandığını bilmediklerini söylerken, adam polisler tarafından gözaltına alındı.
Alman vekil Cansu Özdemir, PKK bayrağı nedeniyle yargılanacak! "Tanker" krizi büyüyor! İran, İngiliz gemisine el koyduğunu duyurdu Çocuğunu kıskanıp 5. kattan atlayan Çinli adam, yara almadan kurtuldu İngiliz turiste tecavüz eden 12 İsrailli genç, o anları kameraya çekmiş