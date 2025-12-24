Uçak Düşmesi Üzerine Soruşturma

BAŞSAVCILIKTAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, uçağın düşmesine ilişkin sosyal medya paylaşımları incelemeye alındı. Paylaşımların; kamu düzenini bozabilecek, gerçeğe aykırı bilgi yayma, provokatif içerik barındırma ya da suç teşkil edebilecek nitelikte olup olmadığının tespiti amacıyla resen soruşturma yürütüldüğü belirtildi.