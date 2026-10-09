Uçak indikten sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! 28 yaşındaki yolcu ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uçak indikten sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! 28 yaşındaki yolcu ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uçak indikten sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! 28 yaşındaki yolcu ölü bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'da 28 yaşındaki Abidai López Solís, ailesini ziyaret etmek için bindiği uçakta hayatını kaybetti. Uçak iniş yaptıktan sonra genç kadının koltuğundan kalkmadığını fark eden yolcular, kendisini uyandırmaya çalıştı ancak yanıt alamadı. Sağlık ekipleri Solís'in yaşamını yitirdiğini belirlerken, ölümünün kalp ve solunum durması sonucu gerçekleştiği açıklandı.

Meksika'da Tijuana'dan Chiapas eyaletindeki Tapachula Uluslararası Havalimanı'na sefer yapan Volaris Havayolları'na ait uçakta 28 yaşındaki Abidai López Solís, koltuğunda hareketsiz halde bulundu. Uçağın inişinin ardından yolcuların kabinden ayrılmaya başladığı sırada genç kadının yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

YANINDAKİ YOLCULAR FARK ETTİ

Volaris Havayolları'nın 3358 sefer sayılı uçağı, 7 Ekim Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Tapachula Uluslararası Havalimanı'na planlandığı şekilde iniş yaptı.

Yolcular uçaktan inmeye hazırlanırken 28 yaşındaki Abidai López Solís'in yerinden kalkmadığı fark edildi. Aynı sırada oturan yolcular, genç kadını uyandırmaya çalıştı ancak herhangi bir tepki alamadı.

Bunun üzerine durum kabin görevlilerine bildirildi. Uçağa çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

UÇUŞ SIRASINDA HERHANGİ BİR ACİL DURUM BİLDİRİLMEDİ

Genç kadının hayatını kaybettiği uçuş sırasında herhangi bir sağlık sorunu bildirilmediği ve uçağın acil iniş yapmasını gerektirecek bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Uçağın planlanan saatte havalimanına ulaşmasının ardından yolcular tahliye edilirken sağlık ekipleri genç kadının bulunduğu koltukta inceleme yaptı. Havalimanı görevlileri de olay yerine sevk edilirken Solís'in cansız bedeni, savcılık yetkililerinin gözetiminde uçaktan çıkarıldı.

Uçak indikten sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! 28 yaşındaki yolcu ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp birimine götürüldü. Adli incelemelerde Solís'in kalp ve solunum durması sonucu yaşamını yitirdiği ve ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı değerlendirildi.

Chiapas Eyalet Savcılığı ise otopsinin ayrıntılı sonuçlarını henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

AİLESİNİ ZİYARET ETMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ

Chiapas eyaletinin Acacoyagua kentinden olduğu öğrenilen Abidai López Solís'in, ailesini ziyaret etmek amacıyla bölgeye seyahat ettiği belirtildi. Genç kadının yakınları, 8 Ekim Perşembe günü Chiapas Eyalet Savcılığına giderek cenazenin kimlik tespitini gerçekleştirdi.

Solís'in cenazesi, defnedilmek üzere ailesi tarafından memleketi Acacoyagua'ya götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Volaris Havayolları, yolcusunun beklenmedik ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Yetkililerin olayla ilgili incelemesi devam ederken genç kadının ölümünde herhangi bir suç unsuruna işaret eden bulgu bildirilmedi.

SonoraDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Bülent Ersoy ’Kaos’ çıkardı Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Video çekerken telefonu denize düştü Kaydettiği görüntüler şaşırttı Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Galatasaray’da İlkay Gündoğan için karar verildi 6 dakikalık bekleyiş bitiyor Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi! 6 dakikalık bekleyiş bitiyor
14:10
Bakan Göktaş, fon iddialarını ortaya atan 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakan Göktaş, fon iddialarını ortaya atan 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu
14:04
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
13:48
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkmayacağıma bile emin olabilirsiniz
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkmayacağıma bile emin olabilirsiniz
13:43
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Son noktayı “Beni tanıyorsunuz“ diyerek koydu
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı "Beni tanıyorsunuz" diyerek koydu
13:41
Maltepe’de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:15:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Uçak indikten sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! 28 yaşındaki yolcu ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei