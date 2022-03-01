Uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi

01.03.2022 10:27
Uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi

Iğdır'da yapılan operasyonda bölücü terör örgütüne ait silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Iğdır'da yapılan operasyonda bölücü terör örgütüne ait silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Iğdır'da yapılan operasyonda bölücü terör örgütüne ait silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Iğdır Karakoyunlu ilçesi Yazlık Köyü Ağrı Dağı kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyon başlatıldı.

"Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit J.Er Murat Ekinci 22-5" adı verilen operasyonda Jandarma ve Emniyet birimleri ile birlikte Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timlerinin yaptığı aramalarda; Kara su Nehrinde oluşan gölet içerisinde 1 adet uçaksavar ana gövdesi, 1 adet uçaksavar atış sehpası ve 4 adet 12.7 mm. çapında uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. - IĞDIR

YORUMLAR
500
NEHİRDE UÇAKSAVAR GÖVDESİ VE MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ NEHİRDE UÇAKSAVAR GÖVDESİ VE MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi

Mühimmat, Jandarma, Terör, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
09:51 Toshiba CEO'su Tsunakawa görevinden ayrıldı, yerine Şimado Taro geldi
09:49 Esenyurt'ta kurşun yağmuru! Yaralanan taksici, arabasını hastaneye sürdü
09:43 Savaş çıkınca sipariş iptalleri arttı, para iadeleri devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:33:56. #1.11#
SON DAKİKA: Uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement