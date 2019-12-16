Uçar'dan "büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı" iddiasına yanıt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçar'dan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddiasına yanıt - Son Dakika

Uçar'dan "büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı" iddiasına yanıt

6 saat önce

MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, son günlerde gündeme taşınan "büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Uçar'dan

MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, son günlerde gündeme taşınan "büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.


Milli Piyango İdaresi tarafından büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiği 37 milyona yakın bilet satışa sunuldu. Son günlerde ise büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı iddiası gündeme taşındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, iddiaların doğruluk payı olmadığını belirterek, "Son 18 çekilişimiz içerisinde iştirakçilerimize, talihlilerimize ikramiye ödemediğimiz hiçbir çekiliş yok. 2019 yılı, 32 tane çekiliş yaptık bugüne kadar ve bu 32 çekilişte sadece 3 çekilişte isabet eden, büyük ikramiyeye isabet eden numaralar idareye kaldı ve bunlar da bu 80 milyon liralık ikramiye oranının içerisine aktarıldı" dedi.


Öte yandan, Uçar, "büyük ikramiyenin satılan bilete çıkana kadar çekişleri devam ettirme zorunluluğunun" yasal olarak yalnızca yılbaşı çekilişinde geçerli olduğunu belirtti. - ANKARA

Milli Piyango İdaresi, Bekir Yunus Uçar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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