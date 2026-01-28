Uçar\'dan Hakem Eleştirisi

Çasykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, hatalı hakem kararlarına karşı eskisi kadar tahammüllerinin kalmadığını söyleyerek, "Hakem futbolun ana unsurlarından biri. Bu kalite artmadığı sürece ligin marka değerinin de istenilen seviyeye gelmesi zor" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçı öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını değerlendiren Uçar, "Hazırlıklarımıza dün başladık, bugün, yarın ve cuma günü çalışıp hafta sonu zorlu Başakşehir deplasmanına gideceğiz. Güçlü bir fikstürden geçiyoruz. Rakibimiz ligin formda takımlarından biri. Son 4 maçı kazandılar, son 6 maçta mağlup olmadılar. Biz de Çaykur Rizespor olarak her maçta olduğu gibi bu maçta da öncelikle kendi oyunumuzu oynayıp, İstanbul'dan iyi bir neticeyle dönmek istiyoruz. Fiziksel, taktiksel ve mental olarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kırmızı kart çok ağır bir karardı"

Corendon Alanyaspor karşılaşmasında görülen erken kırmızı kart ve son dakika golüyle kaybedilen puanlara değinen 50 yaşındaki teknik adam, "Son haftalarda futbol ve hakem şansının pek yanımızda olmadığı maçlar oynadık. Son maçta 5. dakikadaki kırmızı karttan sonra belki bir puanla herkes sevinebilirdi ama maçın son dakikasında yediğimiz golle 2 puanı bırakmak bizi üzdü. O maçı geride bıraktık, derslerimizi aldık ve tamamen Başakşehir maçına odaklandık. Hakemlerle ilgili genelde konuşmayı sevmem, çoğunlukla oyun üzerinden değerlendirme yaparım. Ancak öyle kritik hatalar oluyor ki son maçtaki kırmızı kart sadece benim görüşüm değil, futbol ve hakem otoritelerinin ortak görüşüne göre çok ağır bir karardı. Sarı kartla geçilebilecek bir pozisyonda kırmızı kart çıkması bütün haftalık hatta aylık hazırlıkları tamamen çöpe atabiliyor. Biz hedefleri olan bir takımız. Bu hedeflere ulaşma noktasında bu tür kararlar karşısında artık tahammülümüz eskisi kadar fazla değil" diye konuştu.

"Hakem kalitesi yukarı çıkmalı"

Hakem hatalarının kasıtlı olmadığını düşündüğünü özellikle belirten Recep Uçar, "Bu hataların hiçbirinin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Rizespor ya da başka bir kulüp hedef alınıyor diye bakmıyorum. Ama Türkiye'de hakem kalitesinin ve standardının çok daha yukarı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Hakem futbolun ana unsurlarından biri. Bu kalite artmadığı sürece ligin marka değerinin de istenilen seviyeye gelmesi zor" şeklinde konuştu.

"Her maç puanı hak ettik"

Takımının son 5 maçlık performansı da değerlendiren Recep Uçar, alınan sonuçlara rağmen oynanan oyundan memnun olduğunu dile getirerek, "Son 5 maçta 2 mağlubiyet aldık ama her maçta puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu maçların 3'ünü deplasmanda oynadık. Evimizde oynadığımız 2 maçta puan kaybı yaşadık. Futbol ve hakem şansımız biraz yanımızda olsaydı şu anda 23-24 puan bandında olabilirdik. Hiçbir maçta kaybedecek futbol oynamadık. Mazeret üreten bir teknik adam değilim, biz iyi bir takımız" cümlelerine yer verdi.

Transfer ve kadro durumu

Ara transfer dönemine ilişkin son durumu paylaşan Uçar, savunma hattındaki eksiklerin öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Önceliğim mevcut oyunculardan daha fazla verim almak ama bazı noktalarda transfer zorunlu hale geldi. Alikulov'un sakatlığı, Modibo'nun ve Furkan'ın cezalı durumu nedeniyle bir yerli stoperi kadromuza katmak zorundayız. Hafta sonuna kadar bu transferi bitirmek istiyoruz. Sonlandırma noktasında zorlandığımız için bir forvet arayışımız var, ayrıca skora katkı sağlayabilecek bir orta saha da gündemimizde. Yabancı kontenjanında sadece bir boşluğumuz var ve en fazla bir yabancı transfer yapabiliriz" dedi.

"Ocak transferi her zaman zordur"

Ocak ayı transfer sürecinin zorluklarına da değinen Recep Uçar, titiz davrandıklarını aktararak, "Ocak transferi her zaman zordur. Hiçbir takım verim aldığı oyuncusuyla ayrılmak istemiyor. Biz de hata yapmak istemiyoruz, ince eleyip sık dokuyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz ciddi bir efor sarf ediyor. Umarım bu hafta içinde taraftarlarımızı mutlu edecek somut adımlar atılır" açıklamasını yaptı. - RİZE