Uçhisar Belediyesi, Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığına başlıyor - Son Dakika

Uçhisar Belediyesi tarafından Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığı hizmetine başlıyor.



Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Uçhisar-Nevşehir yolcu taşımacılığı hizmeti başlıyor. Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan otobüs seferlerinde sağlıklı ve güvenli yolculuk yapmaları için gerekli olan tüm çalışmaları yaparak sonuca ulaştık. Kısa zamanda otobüs seferlerimizi başlatarak halkımıza hizmette bir adım daha ilerleyeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR