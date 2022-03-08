Uçhisar Belediyesinden su tarifesinde yüzde 17 indirim - Son Dakika
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Uçhisar Belediyesinden su tarifesinde yüzde 17 indirim

08.03.2022 16:03
Uçhisar Belediyesinden su tarifesinde yüzde 17 indirim

Nevşehir'in Uçhisar Belde Belediyesi, su tüketim bedelinde yüzde 17 indirime gitti.

Nevşehir'in Uçhisar Belde Belediyesi, su tüketim bedelinde yüzde 17 indirime gitti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclisin mart ayı toplantısı Belediye Başkanı Osman Süslü başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim yapılması çağrısı üzerine, su tüketim bedelinde yüzde 7 KDV indiriminin yanı sıra yüzde 10 oranında da ek indirim yapılması meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Oy birliğiyle alınan kararla su abonelerine uygulanan indirim yüzde 17 olarak belirlendi.

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Osman Süslü, Nevşehir, Mart, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçhisar Belediyesinden su tarifesinde yüzde 17 indirim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçhisar Belediyesinden su tarifesinde yüzde 17 indirim - Son Dakika
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