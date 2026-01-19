UCI Başkanı, Türkiye Bisiklet Turu\'nu Övdü

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi David Lappartient, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun dünyada takip edilen bir yarış olduğunu belirtti.

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) Kongresi için İstanbul'a gelen David Lappartient, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Lappartient, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu'nun önemli işlere imza attığını ifade etti.

Balkanlar'da bisiklet sporunun geleceğini tartışmak için 12 ülkeden katılımcıların güzel bir organizasyonda bir araya geldiğini aktaran Lappartient, "Tüm ülkelerden mükemmel organizasyon ve sıcak karşılamadan çok memnun olduklarını duyuyorum. Bu da çok önemli ama Türk halkının böyle olacağına şüphe yoktu." ifadelerini kullandı.

"Büyük bir fırsat olabileceğine inanıyoruz"

Türkiye'nin bisiklet sporuna önemli yatırımlar yaptığının aktaran David Lappartient, bu durumdan çok memnun olduklarını belirtti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'yla birlikte Türkiye'de güçlü bir liderlikleri olduğunu dile getiren Lappartient, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Yarışı, dünya takvimindeki en önemli organizasyonlardan birisi ve büyüyor. Tur, hükümet ve sponsorlar tarafından gerçekten çok iyi destekleniyor. Bizim için, sporumuzu sergilemek için iyi bir fırsat. Ayrıca federasyon çok eski bir ulusal federasyon. Cumhuriyet kurulduğunda, yani 100 yıldan fazla bir süre önce kuruldu, bu da bisiklet sporunun burada çok eski kökleri olduğunu ve hükümetin desteğiyle büyümeye devam edeceğini göstermekte. Avrupa Oyunları gibi büyük etkinliklerde bisiklet sporunun yer alması için baskı yapıyoruz çünkü bunun Türkiye'yi dünya çapında harika görüntülerle tanıtmak için daha büyük bir fırsat olabileceğine inanıyoruz."

"Yarışın büyümeye devam edeceğine inanıyorum"

Konya'da yapılan veledromun dünya standartlarında olduğunu vurgulayan David Lappartient, tesisin şubat ayında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Sporcularının Konya'daki veledromu çok sevdiğini anlatan Lappartient, "Ülkenizde böyle bir tesisin olması harika bir şey. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na gelince, bu yarışın büyümeye devam edeceğine, insanları bir araya getirmeye devam edeceğine inanıyorum. Tabii ki diğer yarışlarla aynı tutkuyu uyandırmayabilir, çünkü tüm yarışların süresi sınırlıdır. Ancak bir haftalık yarış, Türkiye'yi her yerde tanıtma fırsatı da verecektir. Profesyonel bisikletçilerin genellikle Türkiye'de olmayı sevdiklerini biliyorum." diye konuştu.

David Lappartient, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yer alan parkurlardan hangisinde bisiklet binmek istediği yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"İzmir'in her yerinde ve tabii ki Antalya'daki parkurda bisiklet sürmek istiyorum. Bu çok çok güzel bir şey. Size şunu söyleyebilirim, birçok insan bu yarışı izliyor. Çok küçük bir hikayeyle bitireceğim; 2 Mayıs 2011'de Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile bir toplantım vardı ve ofisine gittiğimde onun bisiklet hayranı olduğunu öğrendim. Bana, 'David, dün Türkiye Turu'nu izledin mi?' dedi. Ben de 'Hayır.' dedim. O da, 'Dün Türkiye Turu'nu izledim. Fransız bisikletçi Thibaut Pinot'yu gördün mü? Çok iyi.' dedi. Türkiye Turu çok güzel bir yarış. Cumhurbaşkanı Sarkozy de Türkiye Turu'nu izliyordu."