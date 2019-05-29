UCL Hikayeleri: Messi Barselona'yı Başka Bir Şampiyonlar Ligi'ne Yardımı
2 saat önce
Lionel Messi, Avrupa Şampiyonası'nda en büyük ödülü Nou Camp'e geri getirmek için 2011 Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a karşı bir maç sergiledi. Messi, Barcelona'nın ikinci golünü Wayne Rooney'nin Pedro'nun açacağı iptal ettikten sonra attı. Pep Guardiola, üç yıl sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanırken, David Villa, Barca'ya galibiyet kazanmak için üçüncü oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:06
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