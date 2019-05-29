UCL Hikayeleri: Real Madrid La Decima'yı Kazandı
1 saat önce
Sergio Ramos'un son ekolayzırı, Real Bale'yi Gareth Bale, Marcelo ve Cristiano Ronaldo takımından golü atmadan önce kaydetti. Kazanılan zafer Real'in 10. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06
Sergio Ramos'un son ekolayzırı, Real Bale'yi Gareth Bale, Marcelo ve Cristiano Ronaldo takımından golü atmadan önce kaydetti. Kazanılan zafer Real'in 10. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginden kazanacağı rakam
Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona yakın
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı!
Beşiktaş taraftarından Karius'un sevgilisini çıldırtan hareket!