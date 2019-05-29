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UCL Hikayeleri: Real Madrid La Decima'yı Kazandı

1 saat önce

Sergio Ramos'un son ekolayzırı, Real Bale'yi Gareth Bale, Marcelo ve Cristiano Ronaldo takımından golü atmadan önce kaydetti. Kazanılan zafer Real'in 10. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Sergio Ramos'un son ekolayzırı, Real Bale'yi Gareth Bale, Marcelo ve Cristiano Ronaldo takımından golü atmadan önce kaydetti. Kazanılan zafer Real'in 10. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.
UCL Hikayeleri: Real Madrid La Decima'yı Kazandı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 
Gareth Bale, Sergio Ramos, Spor
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