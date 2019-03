Ücretsiz ve Kısa Bilim Kurgu Filmleri Paylaşan Youtube Kanalı: Dust

YouTube'da vakit geçirirken kaliteli içerik bulmanız zor. Eğer kaliteden beklentiniz sadece gülmek ya da stres atmak değil, yeni hikâyeler izlemekse işiniz daha da zor. Elbette bir sosyal medya platformunda sinematik kaliteye sahip içerikler görmeyi beklemiyoruz. Peki neden olmasın?DUST isimli YouTube kanalı bunu uzun süredir yapıyor. Kendisini "tek oturuşta izlenebilir bilim kurgu içerikleri için ilk çoklu platform" olarak tanımlayan DUST, çoğu filme taş çıkaracak kısa filmler yayınlıyor. Bu kadar çok malzemeyi ise ona başvuruda bulunan kısa film senaristlerinden, yönetmenlerinden ya da görsel efekt uzmanlarından alıyor.Robotlardan uzaylılara, antik medeniyetlerden tuhaf yaşam formlarına, teknoloji ve insan çatışmasından insansı yapay zekâlara kadar her şeyi DUST içeriklerinde bulmak mümkün. Kanal ayrıca pazar günleri kısa filmlerini tek bir video haline getirdiği 1 saatlik uzun videolar da paylaşıyor.Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi gelin sizi bir kısmında Türkçe altyazı da bulunan kısa DUST filmleriyle başbaşa bırakalım:Kara delik kavramına epey farklı bir bakış açısı getiren çok kısa film: The Black Hole (Kara Delik)Gelecekte, soluduğumuz havaya bile para verdiğimiz bir gelecekte geçen: Grow (Gelişim)Tuhaf bir dünyada, Onoo isimli robotun bir o kadar tuhaf macerası: Daisy Belle (Papatya Gibi Kadın)Zamanda küçük bir yırtık açılsa ve onu dikebilseniz? Amatör bir başyapıt: A Stitch In Time (Zamanda Bir Dikiş)Antik Mısır tanrısı R'ha aslında akıllı bir uzaylı ırkının üyesiyse? (Türkçe Altyazılı):Makineler ile insanlar arasındaki savaşı konu alan farklı bir hikâye: Seam (Türkçe Altyazılı):