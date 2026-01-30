Üçüncü Diriyah Çağdaş Sanat Bienali Başladı

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı öncülüğünde Diriyah Bienali Vakfı tarafından bu yıl üçünkü kez düzenlenen "Diriyah Çağdaş Sanat Bienali" sanatseverlerle buluştu.

Ülkede hayata geçirilen ilk bienal olma özelliği taşıyan etkinlik, bu yıl "süreklilik ve değişim" temasına odaklanıyor.

Arap Yarımadası'ndaki göçebe toplulukların kuruluş ve yolculuk kültüründen beslenen tema, sürekli değişimi, hareketi ve kültürel akışı merkeze alıyor.

Bienalde temayla şekillenmiş enstalasyonlar, ses tabanlı işler, performanslar, video çalışmaları ve mimari deneyimler üzerine çeşitli eserler yer alıyor.

Bienal, 37'den fazla ülkeden 65'i aşkın sanatçıyı bir araya geliyor

Riyad'ın JAX Bölgesi'nde gerçekleştirilen bienalin açılış resepsiyonuna katılan Suudi Arabistan Kültür Bakanı Yardımcısı ve Diriyah Bienal Vakfı Başkanı Yardımcısı Rakan Altouq, bu yılki edisyonda çağdaş sanattaki birçok akımı temsil eden, 37'den fazla ülkeden 65'i aşkın sanatçının bir araya geldiğini söyledi.

Altouq, Suudi Arabistan'ın son yıllarda çağdaş sanat sahnesinde niteliksel bir dönüşüme tanıklık ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, bienaller düzenleyerek, sanatçı rezidans programları başlatarak, müzeleri geliştirerek, sanatçılara hibeler ve mesleki fırsatlar sunarak bölgesel kültürel haritanın yeniden çizilmesine katkıda bulunmuştur. Bu çabalar, krallığın konumu, potansiyeli, kültürel ve yaratıcı hareketlilik için lider bir merkez olma kapasitesiyle uyum içindedir. Bu bienalin kimliğini oluşturmada değerli vizyonları ve titiz çalışmaları için sanat yönetmenleri Nora Razian ve Sabih Ahmed'e teşekkür ederim."

"Burada zamanlar ve mekanlar arasında yankılanan sayısız hikaye bulacaksınız"

Diriyah Bienal Vakfı CEO'su Aya Al-Bakree, bu yılki temaya ilişkin bilgi vererek, "Bu edisyonun üst başlığı olan 'Fil Hal wa al-Tarhal' (Yerleşiklik ve Yolculuk Arasında), mekanın ruhunu yansıtan, Arap Yarımadası'ndaki tarihimizi şekillendiren ve etkisi dünyanın yollarını aydınlatmaya kadar uzanan hareket, geçiş ve kültürel alışveriş hafızasını canlandıran sanatsal bir vizyonu ifade eder." dedi.

Bienalin sanat yönetmenlerinden Nora Razian da etkinlik başlığının yüzyıllardır bölgenin tarihini şekillendirmede asli bir rol oynayan hareket ve duraklama, yerleşme ve ayrılma döngülerine bir gönderme yaptığını, yine bölgedeki ticaret, hac, göç ve sürgün akışlarının kültürel formların taşıyıcısı ve üreticisi, hikayelerin, şarkıların, ritimlerin ve dillerin aktarıcısı olduğunu ifade etti.

Sanat yönetmeni Sabih Ahmed ise bu yılki edisyonun, yeni sözlükler ve imgeler aracılığıyla, toplumun ve kültürün yeniden nasıl düşünülebileceğine dair kritik sorular sormak için bir alan açmasını umduklarını belirtti.

Bienalin her katmanını emekleriyle şekillendiren olağanüstü küratör ekibinin görev yaptığını aktaran Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu edisyonun küratöryal temelini geliştirirken kendimize sorduğumuz soru, bu yerin dünyaya nasıl göründüğü değil, aksine dünyanın buradan nasıl göründüğüydü. Dünyanın buradan görünme biçimleri, yolculukları, rüzgarları, kuşları, modern tedarik zincirlerini, fırtınaları, salgınları ve virüsleri içeren yoğun bir hatlar ağıdır. Bienal, haritalamak, kazı yapmak, arşivlemek veya tanıklık etmek yerine, tarihin parçalarının bir koreografisini sahneler. Burada zamanlar ve mekanlar arasında yankılanan sayısız hikaye bulacaksınız."

Bienal, 2 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.