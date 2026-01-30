Üçüncü Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Erzurum'da evinin camını silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın üçüncü katında evinin camlarını silen Ülkühan Atmaca, dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atmaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ülkühan Atmaca'nın Türkçe öğretmeni olduğu öğrenildi. - ERZURUM