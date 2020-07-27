Uçuruma düşen çoban kurtarıldı - Son Dakika

Uçuruma düşen çoban kurtarıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada uçuruma düşerek yaralanan çoban ekiplerce kurtarıldı.

Uçuruma düşen çoban kurtarıldı, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada uçuruma düşerek yaralanan çoban ekiplerce kurtarıldı.

Mihrap yaylasında hayvan otlatan Yusuf Erdoğan'ın (55), akşam eve gelmemesi üzerine durum yakınları tarafından jandarmaya bildirildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerinin yanı sıra AKUT ve 112 Acil Servis ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. AKUT ekiplerinin ulaştığı Erdoğan'ın, kayalıklardan uçuruma düştüğü görüldü.

Halatlarla indirilen sedyeye alınan Erdoğan, bulunduğu yerden alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yusuf Erdoğan, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 08:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçuruma düşen çoban kurtarıldı - Son Dakika

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