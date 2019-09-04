Son Dakika Haberleri: Uçurumdan yuvarlanan at telef oldu
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Uçurumdan yuvarlanan at telef oldu

2 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde uçurumdan yuvarlanan sahipsiz at telef oldu.

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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde uçurumdan yuvarlanan sahipsiz at telef oldu.


İlçenin Esenyurt Mahallesi, Değirmenyanı semtinde uçurumdan yuvarlanan sahipsiz at telef oldu.


Yaklaşık 80 metre uçurumdan yuvarlanarak ölen at, bulunduğu yerden alınarak gömüldü.


Mahalle sakinlerinden Naci Altuntaş, "Uçurumdan yuvarlanarak ölen atın kime ait olduğunu bilmiyoruz. Uçurumdan yuvarlanarak ölmüş" dedi. - ORDU

Esenyurt Mahallesi, Kabadüz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
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