Son Dakika Haberleri: Uea: "Petrol Fiyatlarında Hızlı Yükseliş Beklemiyoruz"

Uea: "Petrol Fiyatlarında Hızlı Yükseliş Beklemiyoruz"

1 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde yukarı çıkmasını beklemediklerini, bunun da Türkiye gibi enerji ithal eden ülkeler için iyi haber olduğunu söyledi. Eskiden petrol fiyatlarını OPEC’in belirlediğini, artık bunun değiştiğini belirten Birol “artık yepyeni ikinci bir aktör var; o da ABD kaya petrolü. Bu petrol 8 yıl önce çıkmaya […]The post UEA: “Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş beklemiyoruz” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Uea:
Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde yukarı çıkmasını beklemediklerini, bunun da Türkiye gibi enerji ithal eden ülkeler için iyi haber olduğunu söyledi.

Eskiden petrol fiyatlarını OPEC'in belirlediğini, artık bunun değiştiğini belirten Birol "artık yepyeni ikinci bir aktör var; o da ABD kaya petrolü. Bu petrol 8 yıl önce çıkmaya başladı. 8 yıldır ABD kaya petrolünün seviyesi 2 tane Irak'a bedel" diye konuştu. Artık sadece Viyana'da alınan kararlara değil, ABD'deki petrol üretimi nasıl artacak ona bakmak lazım" dedi.

2019'da ve sonrasında bu iki büyük aktör ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle büyük bir volatiliteye girileceğini söyleyen Birol "Volatilitenin en yüksek olduğu dönemlerden birine giriyoruz. Çünkü aktörler bunu çeşitli yönden çekecekler, jeopolitik gelişmeler de tuz biber ekecek. 2019'da ciddi volatilite görmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:28 

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