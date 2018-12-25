Uea: "Petrol Fiyatlarında Hızlı Yükseliş Beklemiyoruz"

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol
, petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde yukarı çıkmasını beklemediklerini, bunun da Türkiye
gibi enerji ithal eden ülkeler için iyi haber olduğunu söyledi.
Eskiden petrol fiyatlarını OPEC'in belirlediğini, artık bunun değiştiğini belirten Birol "artık yepyeni ikinci bir aktör var; o da ABD
kaya petrolü. Bu petrol 8 yıl önce çıkmaya başladı. 8 yıldır ABD kaya petrolünün seviyesi 2 tane Irak
'a bedel" diye konuştu. Artık sadece Viyana
'da alınan kararlara değil, ABD'deki petrol üretimi nasıl artacak ona bakmak lazım" dedi.
2019'da ve sonrasında bu iki büyük aktör ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle büyük bir volatiliteye girileceğini söyleyen Birol "Volatilitenin en yüksek olduğu dönemlerden birine giriyoruz. Çünkü aktörler bunu çeşitli yönden çekecekler, jeopolitik gelişmeler de tuz biber ekecek. 2019'da ciddi volatilite görmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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