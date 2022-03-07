Halil Umut Meler, Manchester City-Sporting maçını yönetecek - Son Dakika
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Halil Umut Meler, Manchester City-Sporting maçını yönetecek

07.03.2022 13:27
Halil Umut Meler, Manchester City-Sporting maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 9 Mart Çarşamba günü oynanacak olan Manchester City - Sporting Lizbon mücadelesini yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 9 Mart Çarşamba günü oynanacak olan Manchester City - Sporting Lizbon mücadelesini yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında İngiliz ekibi Manchester City, ilk maçta deplasmanda 5-0 mağlup ettiği Sporting Lizbon'la, bu kez evinde karşılaşacak. 9 Mart Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmada ise FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İngiltere'nin Manchester Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan karşılaşmada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Polo Valeri'nin VAR olarak görev yapacağı karşılaşmada Abdulkadir Bitigen de AVAR koltuğunda oturacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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