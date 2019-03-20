Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e Görev

UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e Görev

36 dakika önce

FIFA kokartlı Türk hakem Ümit Öztürk ile yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel, 20-26 Mart tarihlerinde İskoçya'da düzenlenecek ve İskoçya, Portekiz, Rusya ve Polonya takımlarının katılacağı 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası elit tur 6. Grup müsabakalarında görevlendirildi.

UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e Görev, System.String[]
FIFA kokartlı Türk hakem Ümit Öztürk ile yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel, 20-26 Mart tarihlerinde İskoçya'da düzenlenecek ve İskoçya, Portekiz, Rusya ve Polonya takımlarının katılacağı 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası elit tur 6. Grup müsabakalarında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümit Öztürk, 23 Mart Cumartesi günü oynanacak Portekiz-Polonya ve 26 Mart Salı günkü Rusya-Portekiz karşılaşmalarında hakem, bu akşamki Portekiz-İskoçya müsabakasında dördüncü hakem, Ceyhun Sesigüzel ise bu maçlarda yardımcı hakem olarak görev alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Ceyhun Sesigüzel, Ümit Öztürk, Spor
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