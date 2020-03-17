UEFA, EURO 2020'yi 2021 yazına erteledi - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA, EURO 2020'yi 2021 yazına erteledi - Son Dakika Spor

UEFA, EURO 2020'yi 2021 yazına erteledi

6 saat önce

UEFA, EURO 2020'yi 2021 yılına ertelendi.

UEFA, EURO 2020'yi 2021 yazına erteledi, System.String[]

UEFA, EURO 2020'yi 2021 yılına ertelendi. UEFA, 55 üye ile yaptığı toplantıda EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.


Turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.


Norveç Futbol Federasyonu da resmi Twitter hesabı üzerinden turnuvanın bir sene ertelendiğini açıkladı.


SAKATLAR CAN SIKMIŞTI


Ay-yıldızlı ekibi EURO 2020'ye katılma hakkı kazandıran kadroda yer alan Lille'den Yusuf Yazıcı, Juventus'tan Merih Demiral, Crystal Palace'tan Cenk Tosun ve Schalke 04'ten Ozan Kabak ve son olarak Werder Bremen forması giyen Ömer Toprak'tan gelen sakatlık haberleri can sıkmıştı.


LİGLER İÇİN TARİH VERİLDİ


UEFA, ayrıca toplantıda liglerin geleceği hakkında da bilgilendirmede bulundu. Buna göre UEFA, Avrupa'daki liglerin en geç Temmuz sonuna kadar bitmesini talep etti.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:14 
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